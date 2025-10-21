Premier Donald Tusk poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach Polski. Zatrzymani są podejrzewani o przygotowywanie aktów dywersji.
"ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne" - napisał szef rządu na portalu X.
Tusk potwierdza akcję ABW. Osiem osób w rękach służb. "Sprawa jest rozwojowa"
Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących zatrzymanych ani charakteru planowanych działań. Służby prowadzą czynności wyjaśniające, a postępowanie ma charakter rozwojowy.
