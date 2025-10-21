"ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne" - napisał szef rządu na portalu X.

Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących zatrzymanych ani charakteru planowanych działań. Służby prowadzą czynności wyjaśniające, a postępowanie ma charakter rozwojowy.