Andrzej Duda był prezydentem Polski przez dwie kadencja. W sierpni zastąpił go na tym stanowisku Karol Nawrocki. Były prezydent niedawno wydał książkę, ma też program w Kanale Zero. Teraz zaczyna działać na innych polach.

Gdzie Andrzej Duda zasiądzie w radzie?

ZEN.com powstał w 2018 r. w Rzeszowie. Jego założycielem jest Dawid Rożek, przedsiębiorca z rynku gamingowego i jeden z twórców G2A - sklepu z cyfrowymi grami, który później przekształcił się w platformę gamingową. ZEN.com to firma z sektora technologii finansowej (fintech) i instytucja pieniądza elektronicznego. Andrzej Duda w rozmowie z "Pulsem Biznesu" stwierdził, że podziwia "energię młodych ludzi, którzy bez kompleksów realizują swoją zaplanowaną strategię rozwoju".

"Polskie banki mają usługi cyfrowe na znakomitym poziomie, ale ZEN.com idzie jeszcze o krok dalej. To jak porównanie tradycyjnych telefonów komórkowych ze smartfonami. Chodzi o stworzenie całego intuicyjnego ekosystemu finansowego, a nie tylko pojedynczej usługi. Dlatego mówię zarządowi: myślcie nie tylko o młodych klientach, ale też o moim pokoleniu, które jest coraz aktywniejsze cyfrowo i potrzebuje nowoczesnych, ale też przyjaznych rozwiązań" - powiedział były prezydent.

Szerokie plany Andrzeja Dudy

Andrzej Duda wyjaśnił też, na jakich polach widzi swoją działalność w przyszłości. — Po pierwsze - nadzorczo-doradcze, i nie wykluczam, że mogę pojawić się w jakichś kolejnych boardach różnych instytucji. Po drugie, i całkowicie odrębnie, uruchomiłem biuro byłego prezydenta w Krakowie, ale chciałbym w przyszłości otworzyć je także w Warszawie - wyjaśnił.

Może wrócić do polityki

Ujawnił również, że razem ze współpracownikami z czasów prezydenckich pracuje nad stworzeniem think tanku. "Chciałbym, żeby gdzieś na obrzeżach polityki pełnił funkcję konsultacyjno-doradczą w kwestiach rozwoju Polski i kontynuacji idei Trójmorza. Choć nie zamykam drogi powrotu do aktywnej polityki" - zastrzegł Andrzej Duda.

Andrzej Duda w show-biznesie

Od połowy września Andrzej Duda ma cotygodniowy program w Kanale Zero, w którym opowiada o swoich dwóch kadencjach i rozmawia z byłymi współpracownikami. Zaplanowano 16 odcinków.