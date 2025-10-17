Majątek Karola Nawrockiego, a zwłaszcza jego mieszkanie było w mediach jednym z głównych tematów kampanii wyborczej. Onet ujawnił historię kawalerki pana Jerzego przejętej przez ówczesnego kandydata na prezydenta oraz jego żony.

Oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego

Teraz Gazeta.pl dowiedziała się, że oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego za 2024 rok na razie jest tajne i nie zostało jeszcze opublikowane. Powodem jest brak zgody samego prezydenta na jego ujawnienie, co potwierdziło biuro prasowe Sądu Najwyższego.

Wiadomo tylko tyle, że Karol Nawrocki złożył swoje oświadczenie o stanie majątkowym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Jak poinformowało biuro prasowe SN, " Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na ujawnienie oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2024".

"Prezydent wyrazi zgodę na publikację dokumentu"

"Fakt" zapytał Kancelarię Prezydenta RP o przyczyny takiej decyzji. Redakcja otrzymała odpowiedź, że prezydent wyrazi zgodę na publikację dokumentu. Nie został jednak podany konkretny termin.

Ostatnie dostępne publicznie oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego pochodzi z 2021 roku, kiedy to obecny prezydent był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Wtedy deklarował że posiada 48 tys. zł w gotówce, Opla Insignię z 2011 roku oraz ponad 220 tys. zł kredytu hipotecznego. Był współwłaścicielem trzech mieszkań w Gdańsku - dwóch wspólnie z żoną i jednego z siostrą. Z oświadczenia Nawrockiego wynikało, że - poza prawem do trzech mieszkań - posiadał majątek o wartości 110 tys. zł.

Jedno jego mieszkań, około 30-metrowe, zajmował Jerzy Ż., który miał je sprzedać Nawrockiemu za 120 tys. zł, ale nadal w nim mieszkał. Nawrocki - według mediów - opłacał w tym czasie rachunki. Po nagłośnieniu sprawy przekazał nieruchomość fundacji charytatywnej.