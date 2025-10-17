Cenckiewicz szybko dał odpowiedź Wrzosek

Prokurator Ewa Wrzosek w jednym ze swoich ostatnich wpisów w mediach społecznościowych domagała się ujawnienia zarobków w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Jedną z osób, które oznaczyła był Sławomir Cenckiewicz.

Cenckiewicz pokazał, ile zarobił we wrześniu

Szef BBN nie zamierzał robić tajemnicy z tego, ile Kancelaria Prezydenta RP przelewa na jego konto. Cenckiewicz na jednym z internetowych profili pokazał swoją pensję za wrzesień. Mimo, że wszystko jest dostępne i pisał o tym min. @LeskiewiczRafa to moja ostatnia pensja z @prezydentpl za wrzesień to 9856,75 zł :) Jak się zwiększy lub zmniejszy to dam znać! - napisał bliski współpracownik prezydenta Nawrockiego.