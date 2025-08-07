Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, na szefa KPRP powołany został Zbigniew Bogucki - polityk PiS z województwa zachodniopomorskiego, który zaangażowany był w kampanię wyborczą Nawrockiego. Jego zastępcą został Adam Andruszkiewicz.

Zaskoczenie? Cenckiewicz i Andruszkiewicz u boku Nawrockiego. Znamy pełny skład kancelarii

Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Sławomir Cenckiewicz – w latach 2016–2023 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, a w latach 2016–2021 członek Kolegium IPN.

Reklama

Gabinetem prezydenta kieruje polityk PiS Paweł Szefernaker, który był szefem jego sztabu wyborczego, a w przeszłości wiceszefem MSWiA gdy resortem tym kierował w rządzie ZP Mariusz Kamiński.

Za sprawy międzynarodowe w kancelarii Nawrockiego odpowiada od czwartku polityk PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był przez pewien czas szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.