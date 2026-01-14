Joanna Senyszyn i jej mąż spisali testamenty

Joanna Senyszyn i jej mąż Bolesław tuż po ślubie postanowili spisać swoje testamenty. Decyzję te podjęli ze względu na to, że od początku nie planowali posiadania potomstwa. Uznali, że to będzie odpowiednie dla nich rozwiązanie.

Zdaniem Joanny Senyszyn taką decyzję warto podjąć wcześniej, by potem nie żałować. Wiedzieliśmy, że skoro nie będziemy mieć dzieci, to powinniśmy na siebie zrobić te testamenty. [...] Człowiek nie chce myśleć o tym, że umrze, a ci bliscy z kolei tak się krępują powiedzieć: "No, może byś zrobił testament, żeby było łatwiej później". A jednak zostaje grono ludzi żyjących i dlatego musimy myśleć o tym, co będzie po śmierci - powiedziała w podcaście "Galaktyka Plotek".

Joanna Senyszyn po śmierci męża zmieniła testament

Joanna Senyszyn wyznała, że gdy jej mąż zmarł, od razu zmieniła swój testament. Zrobiłam nowy testament natychmiast, dlatego że nigdy przecież nie wiadomo, co nas czeka - stwierdziła polityczka.

Tak Joanna Senyszyn radzi sobie z żałobą

Niedługo po śmierci męża, który odszedł w lutym, Joanna Senyszyn postanowiła wystartować w wyborach prezydenckich. Jak przyznaje praca to najlepsza ucieczka od żałoby i oderwania myśli. Po stracie takiej najbliższej osoby to jedyne, co nas może uratować, to praca, wpaść w wir zajęć, żeby po prostu nie myśleć. Człowiek wieczorem zmęczony pada na łóżko, zasypia i się nie zastanawia - mówiła Joanna Senyszyn.