Temat azylu politycznego na Węgrzech dla byłego ministra sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobry, był jednym z punktów programu "Poranek polityczny" w TVP Info. W studiu TVP gośćmi byli Adrian Witczak (KO), Sławomir Ćwik (Polska 2050), Michał Połuboczek (Konfederacja) i Mariusz Gosek (PiS).

Azyl dla Ziobry tematem programu TVP Info

Ten ostatni podczas dyskusji na temat Zbigniewa Ziobry zapytał, czy "może powiedzieć, jakie były przesłanki tego wniosku o azyl?". Prowadzący program Mateusz Dolatowski stwierdził, że odda mu głos pod koniec programu.

Gdy program się kończył poseł Ćwik z Polski 2025 powiedział, że jest "zaskoczony, że wniosek o azyl dotyczy także małżonki Zbigniewa Ziobry, bo do tej pory nie słyszeliśmy o podejrzeniach co do możliwych zarzutów, które prokuratura mogłaby jej postawić".

Wtedy poseł Gosek stwierdził, że chciał o tym powiedzieć. Sławomir Ćwiek kontynuował swoją wypowiedź. Udzielanie azylu w mojej ocenie jest to akt wrogości ze strony rządu Viktora Orbana w stosunku do Polski i dziwię się Viktorowi Orbanowi, że udziela tego azylu, ponieważ przez to może przegrać wybory w kwietniu, i tak na dzisiaj sondaże dają mu przegraną – kontynuował Sławomir Ćwik. – Tym bardziej pokazuje społeczeństwu węgierskiemu, jak osoby, które sprawowały władzę niezgodnie z prawem, naruszając zasady praworządności, potem uciekają i starają się o azyl - mówił.

Awantura w programie TVP Info

Po jego wypowiedzi z ust Mateusza Dolatowskiego padło słowo: "Kropka". Jaka kropka? Przecież miałem się do tego odnieść? – zapytał poseł Gosek. Tak, ma pan rację, obiecałem panu zabranie głosu. Krótko o Patrycji Koteckiej, ale dosłownie dwa zdania, bo nie mamy już czasu - stwierdził prowadzący.

Te słowa Dolatowskiego najwyraźniej rozzłościły posła Goska. To, co pan wyprawia, panie Dolatowski, przechodzi ludzkie pojęcie - stwierdził.

Poseł PiS wyszedł ze studia TVP Info

Po tych słowach poseł Gosek opuścił studio. Mam nadzieję, że już Pan tu nie wróci - wypalił Adrian Witczak. Mateusz Dolatowski odpowiedział, że każdy jest w studio TVP Info mile widziany.