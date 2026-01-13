Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny za rządów PiS Zbigniew Ziobro jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie łącznie 26 przestępstw. W poniedziałek jeden z jego obrońców mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że Ziobro uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech. Ziobro napisał na platformie X, że „wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem”.

Ziobro o dokumentach potwierdzających azyl na Węgrzech

Zbigniew Ziobro był gościem porannej rozmowy w RMF24. Padło pytanie o oficjalną decyzję, potwierdzającą azyl. "Prosiłem kogoś, żeby tymi sprawami się zajął, więc w tej chwili nie odpowiem. Nie mam jej przy sobie - powiedział Ziobro i dodał, że "to są szczególiki". "Mam zapewne taki papier na sto procent. Węgrzy zachowali się w sposób, który pokazuje odwagę, o której pisał niedawno Donald Trump - trzy dni temu do pana premiera Orbana, że jest politykiem, który gwarantuje ochronę suwerenności i rodzin chrześcijan" - powiedział polityk w RMF24.

Ziobro o polskim mandacie poselskim

Czy Ziobro zamierza zrezygnować z polskiego mandatu poselskiego? Były minister złożył jasną deklarację w RMF24. "Nie zamierzam" - uciął. Prokuratora, który prowadzi śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości Ziobro nazwał "przestępcą". "To nie jest żaden prokurator, to jest przestępca i kiedyś on trafi za kratki. To jest kwestia czasu tylko. I właśnie tak działam, żeby to można było w przyszłości zrealizować" - przyznał polityk. o jest po prostu bandytyzm. "Wykorzystanie siły i i przemocy, którą posiadają w tej chwili w swoich rękach. Moją rolą jest właśnie odważnie temu stawiać czoła" - powiedział Ziobro, odnosząc się do działań koalicji rządzącej.

Tak Zbigniew Ziobro mieszka na Węgrzech: nigdy nie byłem materialistą

Zbigniew Ziobro tuż po przyznaniu azylu dziękował Viktorowi Orbanowi za gościnę. "Co to znaczy, panie ministrze, że pan jakoś korzysta z gościny? Korzysta pan z mieszkania albo z hotelu udostępnionego przez Viktora Orbana? Czy mówi pan wyłącznie o azylu, Który pan uzyskał?" - zapytał prowadzący rozmowę w RMF24. "Z tego rodzaju gościny nie korzystam, choć Węgrzy są bardzo przyjacielscy, ale staram się żyć skromnie, na własny koszt. Nie jestem człowiekiem o rozdętym ego i nie potrzebuję zbyt wiele do codziennego życia, więc daję radę. Węgrzy nie dokładają do mojego utrzymania. Sam się utrzymuje. Żyję skromnie, nigdy nie byłem materialistą. Pieniądze nigdy nie były dla mnie celem samym w sobie" - powiedział.

Jak wyglądają procedury związane z azylem dla Zbigniewa Ziobry?

Wiceszef MSZ ds. europejskich Ignacy Niemczycki powiedział we wtorek w wywiadzie w RMF24, że polski rząd w dalszym ciągu nie uzyskał oficjalnej informacji z Budapesztu w tej sprawie. "Procedura jest taka, że jeżeli stosuje się przepisy unijne lub przepisy krajowe, które bazują na przepisach unijnych, dane państwo członkowskie ma obowiązek poinformować Radę Unii Europejskiej, czyli inne państwa członkowskie - przysyła się taką notę do sekretariatu. To nie jest procedura, którą się stosuje na co dzień, ponieważ takie sytuacje są absolutnie wyjątkowe" - wyjaśnił Niemczycki i dodał, że taka nota ze strony Węgier pojawiła się, ale "nie zawiera informacji o tym, kto ten azyl dostał oraz nie ma dokładnej informacji, jakiego rodzaju jest to azyl".