Kolekcjonerska nowość od NBP

Nowa moneta trafiła do obiegu w ramach prestiżowej serii "Skarby sztuki medalierskiej". To cykl, który nawiązuje do dawnych medali i wybitnych postaci, jakie na nich upamiętniano. Tym razem bohaterem emisji został Stanisław Konarski – pijar, pedagog, pisarz i myśliciel, którego idee wyprzedzały swoją epokę.

Moneta ma nominał 50 zł i została wybita z czystego srebra najwyższej próby Ag 999. Jej nakład jest ściśle limitowany i wynosi zaledwie 4000 sztuk, co od razu czyni ją obiektem zainteresowania rynku kolekcjonerskiego.

Jak wygląda srebrna moneta ze Stanisławem Konarskim?

Projekt monety bezpośrednio odwołuje się do historycznego medalu. Na rewersie znalazło się popiersie Stanisława Konarskiego w piusce i habicie zakonnym. Całość uzupełnia łaciński napis, który podkreśla jego zasługi dla rozwoju szkolnictwa w Polsce i na Litwie.

Awers monety prezentuje z kolei symboliczne przedstawienie dwóch ksiąg oplecionych wieńcem dębowym. Motyw ten nawiązuje do najważniejszych dzieł Konarskiego, w tym "O poprawie wad wymowy" oraz "O skutecznym rad sposobie, albo o utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów". Nie zabrakło również sentencji "Sapere auso" ("Odważył się być mądrym") oraz łacińskiego napisu upamiętniającego króla Stanisława Augusta. Całość utrzymana jest w klasycznym, eleganckim stylu, charakterystycznym dla serii poświęconej sztuce medalierskiej.

Ile kosztuje i gdzie można ją kupić?

Moneta jest dostępna od 12 stycznia w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1250 zł. To kwota znacznie wyższa od nominału, ale w przypadku monet kolekcjonerskich kluczowe znaczenie mają materiał, niski nakład oraz wartość historyczna.

Kim był Stanisław Konarski?

Stanisław Konarski, urodzony jako Hieronim Franciszek Konarski, to jedna z najważniejszych postaci polskiego Oświecenia. W 1740 roku założył w Warszawie Collegium Nobilium – nowoczesną szkołę dla młodzieży szlacheckiej, która znacząco zmieniła sposób nauczania w Rzeczypospolitej. Program edukacyjny oparty był na wiedzy praktycznej, naukach ścisłych, językach obcych i wychowaniu obywatelskim.

Konarski był także aktywnym publicystą i reformatorem życia politycznego. Otwarcie krytykował liberum veto, wskazując je jako jedną z głównych przyczyn słabości państwa. Współpracował z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim i należał do grona intelektualistów, którzy przygotowali grunt pod późniejsze reformy ustrojowe.

Moneta, która przypomina o ideach

Nowa emisja NBP to nie tylko przedmiot kolekcjonerski, ale także symboliczny hołd dla myśliciela, który odważył się zmieniać rzeczywistość poprzez edukację i rozum. Dla jednych będzie inwestycją, dla innych pamiątką historyczną, a dla jeszcze innych – przypomnieniem, jak wielką rolę w dziejach kraju odegrała szkoła i odwaga myślenia.