Program "Taniec z Gwiazdami" wystartował na początku marca. To już 31. w ogóle a 18. edycja tego tanecznego show, która emitowana jest nie w TVN a w stacji Polsat. W niedzielę 15 marca widzowie zobaczyli 3. odcinek programu. Na udział w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę tym razem zdecydowali się:

Mateusz Pawłowski

Małgorzata Potocka

Magdalena Boczarska

Emilia Komarnicka

Paulina Gałązka

Kamil Nożyński

Natsu

Kacper "Jasper" Porębski

Gamou Fall

Piotr Kędzierski

Izabella Miko

Sebastian Fabijański.

"Taniec z Gwiazdami". Numery par

Z kim tańczą gwiazdy 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami"? Jakie numery startowe otrzymały gwiazdy i ich taneczni partnerzy?

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para numer 6 – Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para numer 7 – Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Para numer 8 – Izabela Miko i Albert Kosiński

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł z programu?

W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie odpadł nikt, w kolejnym z tanecznym show pożegnała się Małgorzata Potocka, która tańczyła z Mieszko Masłowskim. W 3. odcinku show "Taniec z Gwiazdami" uczestnicy prezentowali się na tanecznym parkiecie do przebojów Kayah.

"Taniec z Gwiazdami". Ile punktów zdobyli uczestnicy?

Jako pierwsi w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczyli Jasper i Daria Syta. Wykonali sambę do do hitu "Ramię w ramię". Jury oceniło ich taniec na 34 punkty. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke wykonali cha-chę do piosenki "Testosteron". Otrzymali 45 punktów. Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino za fokstrota dostali 39 punktów. Wykorzystałbym warsztat Emilii, dla mnie fokstrota było za mało, dla mnie to był Boradway Jazz - ocenił ich taniec Rafał Maserak.

Po nich na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowali się Kamil Nożyński i Izabela Skierska. Ich cha-cha do piosenki "Proszę, tańcz" otrzymała 32 punkty. Sebastian Fabijański i Julia Suryś wykonali paso doble w rytm "Po co". Aktor otrzymał wiele komlementów. Znowu nas zaskoczyłeś. Kolejna, nowa twoja odsłona - stwierdził Rafał Maserak. Kayah, która była piątą jurorką w jury stwierdziła, że lubi takich męskich facetów. Para otrzymała aż 48 punktów.

Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza w tym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" można było zobaczyć w rumbie do piosenki "Prócz ciebie, nic". Ich taniec zdobył pierwsze pięć "10" w tym programie. Otrzymali 50 punktów.Takich rumb potrzebujemy. Było w twojej rumbie wszystko, co miało być - powiedziała Iwona Pavlović.

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zatańczyli quicstepa do piosenki "Prawy do lewego, lewy do prawego". Tak podskakiwałeś, że myślałam, że ci coś wypadnie. I wypadło ci to super! - stwierdziła Kayah. Otrzymali 31 punktów. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zatańczyli tango do piosenki "Tabakiera". Otrzymali 48 punktów.

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba otrzymali 41 punktów za sambę do piosenki "Śpij, kochanie, śpij". Izabella Miko i Albert Kosiński zatańczyli do utwory "Jestem kamieniem". Jury ich taniec oceniło na 48 punktów. Jako ostatnia para zaprezentowali się Natsu i Wojciech Kucina. Ich salsa do piosenki "Fleciki" została oceniona na 42 punkty.

"Taniec z Gwiazdami" Kto odpadł z programu?

Najwięcej punktów w tym odcinku "Tańca z Gwiazdami" otrzymali Paulina i Michał. Ostatnie miejsce w tabeli wyników przypadło Piotrowi i Magdzie. W 3. odcinku z programem "Taniec z Gwiazdami" pożegnali się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino.