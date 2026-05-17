Jakie święto dziś mamy, 17 maja? Wniebowstąpienie, Światowy Dzień Telekomunikacji i dzień pamięci ofiar AIDS

Majowy kalendarz bywa pełen mniej oczywistych dat. Niektóre święta mają charakter religijny, inne przypominają o ważnych zmianach cywilizacyjnych, a jeszcze inne skłaniają do refleksji nad zdrowiem, pamięcią i empatią. 17 maja jest właśnie takim dniem, w którym spotykają się bardzo różne tematy.

Dla jednych to przede wszystkim dzień związany z chrześcijańską tradycją. Dla innych dobra okazja, by przypomnieć sobie, jak bardzo telefon, internet i cyfrowa komunikacja zmieniły codzienność. Jest to także dzień pamięci o osobach, które zmarły na AIDS, oraz moment solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV.

Co obchodzimy 17 maja? Najważniejsze święta i dni okolicznościowe

17 maja przypadają dziś trzy ważne okazje:

Wniebowstąpienie Pańskie – jedno z najważniejszych świąt w chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym. W Polsce jego obchody są przenoszone z czwartku na niedzielę.

– jedno z najważniejszych świąt w chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym. W Polsce jego obchody są przenoszone z czwartku na niedzielę. Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego – święto przypominające o znaczeniu łączności, internetu, nowych technologii i dostępu do informacji.

– święto przypominające o znaczeniu łączności, internetu, nowych technologii i dostępu do informacji. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS – dzień zadumy, edukacji i solidarności z osobami dotkniętymi HIV i AIDS.

Choć te święta wydają się odległe od siebie tematycznie, każde z nich mówi coś ważnego o współczesnym świecie: o potrzebie sensu, kontaktu i odpowiedzialności za innych.

Wniebowstąpienie Pańskie. Co oznacza to święto?

Wniebowstąpienie Pańskie to święto chrześcijańskie upamiętniające wstąpienie Jezusa Chrystusa do nieba po zmartwychwstaniu. W tradycji liturgicznej przypada ono 40 dni po Wielkanocy, jednak w Polsce obchody przenoszone są na najbliższą niedzielę. Dzięki temu w uroczystościach może uczestniczyć więcej wiernych.

Dla osób wierzących Wniebowstąpienie nie jest wyłącznie wspomnieniem zakończenia ziemskiej misji Jezusa. To także znak nadziei i duchowej perspektywy. W chrześcijaństwie wydarzenie to łączy się z przekonaniem, że życie człowieka nie kończy się wyłącznie na tym, co widzialne i codzienne.

W kościołach tego dnia liturgia ma uroczysty charakter. Wierni słyszą fragmenty Pisma Świętego mówiące o posłaniu uczniów, misji i oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego. To właśnie dlatego Wniebowstąpienie jest ważnym etapem między Wielkanocą a Zielonymi Świątkami.

Z perspektywy osób mniej związanych z praktyką religijną to święto może być też przypomnieniem, jak mocno polski kalendarz wyrasta z tradycji chrześcijańskiej. Wiele dat, które mijają niezauważone, ma za sobą długą historię i znaczenie przekazywane przez pokolenia.

Światowy Dzień Telekomunikacji. Dlaczego 17 maja jest ważny dla technologii?

17 maja obchodzony jest również Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Choć nazwa brzmi oficjalnie, samo święto dotyczy czegoś bardzo codziennego. Chodzi o telefony, internet, komunikatory, sieci komórkowe, rozmowy wideo, pracę zdalną i wszystkie narzędzia, bez których wiele osób nie wyobraża sobie normalnego dnia.

Data została wybrana nieprzypadkowo. 17 maja 1865 roku podpisano pierwszą Międzynarodową Konwencję Telegraficzną. Był to moment ważny dla historii komunikacji na odległość. Dzisiejszy internet i smartfony są oczywiście nieporównywalnie bardziej zaawansowane, ale ich początki prowadzą właśnie do dawnych prób szybkiego przekazywania informacji.

Dziś telekomunikacja jest czymś więcej niż technologią. To infrastruktura codzienności. Dzięki niej można pracować z domu, uczyć się online, prowadzić firmę, rozmawiać z bliskimi za granicą, korzystać z bankowości internetowej, map, zakupów i usług publicznych.

Ten dzień przypomina również o problemie cyfrowego wykluczenia. Dla wielu osób szybki internet jest oczywistością, ale nie wszędzie dostęp do sieci jest równy, tani i stabilny. Brak łączności oznacza często trudniejszy dostęp do edukacji, informacji, pracy i usług.

Światowy Dzień Telekomunikacji może być więc dobrym momentem na mały cyfrowy rachunek sumienia. Czy dbamy o bezpieczeństwo haseł? Czy umiemy odłożyć telefon? Czy technologia naprawdę ułatwia nam życie, czy czasem przejmuje nad nim zbyt dużą kontrolę? To święto łączności, ale także okazja do rozmowy o zdrowych cyfrowych nawykach.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. Dzień świecy, pamięci i solidarności

W trzecią niedzielę maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. W tym roku wypada właśnie 17 maja. To dzień poświęcony osobom, które zmarły z powodu AIDS, ale także wszystkim żyjącym z HIV oraz ich bliskim.

Symbolem tego dnia jest zapalona świeca. Jej światło oznacza pamięć, solidarność i sprzeciw wobec stygmatyzacji. Przez lata wokół HIV i AIDS narosło wiele mitów, uprzedzeń i lęków. Choć wiedza medyczna znacząco się zmieniła, społeczne stereotypy nadal potrafią być bardzo silne.

Współczesne leczenie pozwala wielu osobom żyjącym z HIV prowadzić normalne, aktywne życie. Kluczowe znaczenie mają jednak testowanie, szybka diagnoza, dostęp do terapii oraz edukacja. Im więcej rzetelnej wiedzy, tym mniej strachu i krzywdzących ocen.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS nie jest więc wyłącznie smutną datą. To także przypomnienie, że zdrowie publiczne zależy od rozmowy, profilaktyki i empatii. Milczenie nie chroni przed chorobą. Wiedza, badania i odpowiedzialność mogą chronić skutecznie.

Dlaczego warto znać takie daty?

17 maja pokazuje, że kalendarz nie składa się tylko z wielkich świąt państwowych i popularnych rocznic. Czasem jeden dzień łączy duchowość, technologię i pamięć o ludzkich tragediach. Wniebowstąpienie mówi o nadziei, Światowy Dzień Telekomunikacji o sile połączeń, a dzień pamięci o zmarłych na AIDS o solidarności i szacunku.

To dobra data, by zatrzymać się na chwilę. Sprawdzić, co oznaczają święta zapisane w kalendarzu. I przypomnieć sobie, że za każdą taką nazwą stoi historia: religijna, społeczna albo bardzo osobista.