Dziennik Gazeta Prawana logo

Potężny odwet za atak na Kijów. Ponad 500 dronów uderzyło w obwód moskiewski

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 08:21
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
atak
Potężny odwet za atak na Kijów. Ponad 500 dronów uderzyło w obwód moskiewski/X.com
Co najmniej trzy osoby zginęły w nocnym ukraińskim ataku dronowym w obwodzie moskiewskim, natomiast 12 zostało rannych, głównie w pobliżu wejścia do rafinerii ropy naftowej - poinformowały w niedzielę rano władze rosyjskiej stolicy. Według resortu obrony Rosji zestrzelono 556 bezzałogowców.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiadomił, że "technologia rafinerii" nie została uszkodzona, lecz drony uderzyły w trzy budynki mieszkalne. Dodał, że w ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie moskiewskim zestrzelono ponad 120 dronów.

Tymczasem rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że minionej nocy jego jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zestrzeliły 556 ukraińskich bezzałogowców. Jak zaznaczono, był to jeden z najsilniejszych ukraińskich ataków od początku wojny na pełną skalę, trwającej już ponad cztery lata. Według komunikatu ministerstwa drony przechwycono nad 14 rosyjskimi podmiotami federalnymi, okupowanym Krymem oraz Morzami Czarnym i Azowskim.

Odwet za atak na Kijów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że jego kraj ma prawo uderzyć na obiekty naftowe i wojskowe w Rosji w odpowiedzi na tragiczny w skutkach atak, który dzień wcześniej spowodował co najmniej 24 ofiary śmiertelne w Kijowie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaatak
Powiązane
Rosja nie poprzestanie na prowokacjach? Szef MON wprost mówi o możliwej agresji na państwo NATO
Spektakularny sukces Ukrainy. Ekspert: Rosja się może załamać
Putin
Rosja potrzebuje roku do przygotowania ataku na NATO. Nowe ustalenia wywiadu
Putin
Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPotężny odwet za atak na Kijów. Ponad 500 dronów uderzyło w obwód moskiewski »
Zobacz
|
Policja, dowód rejestracyjny
Masz to w aucie? Pożegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Curious,Toddler,Girl,Climbing,Stone,Steps,Near,Bright,Pink,Flowers
To imię nosi 16 Polek. Rada Języka Polskiego odradza
Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy linii podwójnej ciągłej
Wyprzedzanie traktora na ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
Pylon cenowy na stacji Orlen w połowie maja. Widoczne ceny paliw: benzyna 95 za 6,37 zł/l, diesel Efecta za 6,79 zł/l, LPG za 3,76 zł/l oraz Verva diesel za 6,82 zł/l
Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla w połowie maja. Oto najnowsze zestawienie
Kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie na parkingu przez szybę auta
Ta opłata to obowiązek, zostało 9 dni. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Czeska rakieta 1.5 TSI już w Polsce. Ile kosztuje?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj