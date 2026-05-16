To imię nosi 16 Polek. Rada Języka Polskiego odradza

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 13:47
Rodzice, którzy wybierają imię dla dziecka często sięgają po te, które nosili ich rodzice czy dziadkowie. Są jednak i tacy, którzy decydują się na te nietypowe albo bardzo oryginalne. Jednym z takich imion jest to, które nosi tylko 16 Polek. Rada Języka Polskiego odradza jednak przed nadawaniem go dziewczynkom. Co to za imię? Dlaczego specjaliści są sceptycznie nastawieni do tego imienia?

Nadawanie imienia to bardzo ważny, ale bywa, że trudny proces. Rodzice nie zawsze wiedzą, jakie imię wybrać dla swojej pociechy. Wielu decyduje się na to, które nosili ich rodzice albo dziadkowie. Od kilku lat obserwuje się powrót do starodawnych, klasycznych imion.

Wielu rodziców wybiera z kolei imiona nietypowe, oryginalne, które wyróżnią dziecko spośród rówieśników. Bywa, że córka czy syn otrzymuje bardzo symboliczne imię, które nie do końca spełnia wymogi Rady Języka Polskiego.

Najbardziej popularne imiona kobiece w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi rejestr PESEL, z którego jasno wynika, jakie imiona kobiece są w Polsce najbardziej popularne w danych latach. Statystyki pokazują, że obecnie najczęściej nadawane kobietom imiona to:

  • Anna (1063756),
  • Katarzyna (602474),
  • Małgorzata (572067),
  • Maria (566902),
  • Agnieszka (544968).

To imię nosi tylko 16 Polek

Popularnymi imionami w Polsce są także Ewa, Barbara, Magdalena, Elżbieta i Joanna. Imieniem, którego próżno szukać w statystykach i które należy do imion nadawanych bardzo rzadko jest imię Nara. W Polsce nosi je tylko 16 kobiet. Rada Języka Polskiego ma wobec tego imienia dosyć spore obiekcje.

Dlaczego Rada Języka Polskiego odradza to imię?

Czemu Rady Języka Polskiego twierdzi, że lepiej nie nadawać dziecku właśnie tego imienia? Argumentów jest kilka. Pierwszy to ten, że Nara jest miastem w Japonii, które słynie z zabytków, świętych miejsc i chodzących na wolności jeleni uznawanych w tradycji Shinto za boskich wysłanników.

W zaleceniach RJP dla Urzędów Stanu Cywilnego czytamy, że: "Nie powinno się nadawać imion: […] pochodzących od wyrazów pospolitych, takich jak antena, bławatek, goździk, kąkol, sonata, sonatina itp. […] pochodzących od nazw geograficznych, np. Dakota, Eurazja, Korea, Malta".

Rada Języka Polskiego odradza to imię. Co mówi prawo?

Czy wedle prawa można nadać dziecku takie imię jak Nara. Najwyraźniej jest to możliwe, skoro nosi je aż 16 Polek. W Polsce nadawanie imion reguluje Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 59: "Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego" (Dz.U.2025.594, art. 59 ust. 2).

Zgodnie z tym prawem kierownik USC, może odmówić wpisania imienia, jeśli uzna, że nie spełnia ono warunków tego przepisu. Warto podkreślić, że RDJ nie zakazuje, ale jedynie zaleca, by nie nadawać tego imienia dziewczynkom. Jeszcze jednym powodem, by nie wybierać dla dziecka imienia Nara, jest to, że w potocznym języku to pożegnanie, które powstało na bazie słów "na razie".

Jakich jeszcze imion nie zaleca Rada Języka Polskiego?

Okazuje się, że nie tylko imię Nara nie jest zalecane przez Radę Języka Polskiego. Odradzane imiona to także te pochodzące od nazw geograficznych np. London, czy od nazw pospolitych jak np. Poziomka. Rada Języka Polskiego nie poleca również nadawania takich imion jak Ziomek czy Parodia.

Odradzane są również te obce o nietypowej pisowni lub formach, takich jak Alexander, Benjamin czy Chiara, które mogą być trudne w wymowie i pisowni. Nie są też dobre według tej instytucji imiona o niejasnym pochodzeniu lub znaczeniu, np. Lucyfer czy Prymityw.

