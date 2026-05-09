Wybór imienia dla dziecka nie zawsze bywa prostym procesem. Wielu świeżo upieczonych rodziców ma pustkę w głowie i nie wie, na jakie się zdecydować. Często z pomocą przychodzą te imiona, które noszą dziadkowie albo pradziadkowie.

Imiona dla dzieci popularne w czasach PRL

Śmiało można stwierdzić, że imiona z czasów PRL od kilku a nawet kilkunastu lat przeżywają prawdziwy renesans i są coraz bardziej popularne. Wystarczy wspomnieć o takich imionach, które królowały w kolejnych dekadach czasów PRL, jak:

w latach 60. - Maria Krystyna, Elżbieta, Jan, Stanisław, Andrzej

w latach 70. - Małgorzata, Anna, Ewa, Krzysztof, Marek, Piotr

w latach 80. - Agnieszka, Magdalena, Marta, Marcin, Tomasz, Bartosz

Wiele z nich wróciło do łask w ostatnich latach i wciąż cieszy się ogromnym uznaniem tych, którzy właśnie zostali rodzicami.

Najbardziej zapomniane imię czasów PRL

Bywają jednak i takie imiona, które choć były popularne w czasach PRL, dziś nie są nadawane dzieciom i nie wróciły do łask. Obok takich imion jak Grażyna, Jolanta, Lech czy Waldemar, jest jeszcze jedno nadawane naprawdę bardzo rzadko. Tym, najbardziej zapomnianym, imieniem czasów PRL jest Wacław. W 2024 roku zostało one nadane tylko 3 razy. Jest ono naprawdę rzadkością.

Jakie jest znaczenie tego zapomnianego imienia z PRL?

Wacław to męskie imię pochodzenia słowiańskiego. Jest ono spolonizowaną wersją czeskiego imienia Václav (dawniej Więcław). Oznacza ono osobę, która "zdobędzie więcej sławy" lub jest "zwieńczona sławą". W Polsce popularne stało się dzięki kultowi św. Wacława.

Jaka jest osoba, która nosi to rzadkie imię z PRL?

Osoba, która nosi imię Wacław, jest opisywana jako mężczyzna:

szlachetny, nie uznający mściwych zachowań

sprawiedliwy, prawdomówny

rodzinny, ceni sobie ciepło domowe i spokój.

To popularne w czasach PRL imię a dziś najbardziej zapomniane nosili m.in. aktor Wacław Kowalski oraz muzyk, Wacław Kisielewski. Mężczyźni o tym imieniu obchodzą 4 marca, 5 marca, 4 kwietnia, 15 kwietnia, 28 września.