To najbardziej zapomniane imię czasów PRL. Dziś jest rzadkością

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:42
Od kilku dobrych lat trwa moda na nadawanie dzieciom imion, które były popularne w czasach PRL. Rodzice często wybierają takie, które nosili nie tylko ich rodzice, ale nawet dziadkowie czy pradziadkowie. Wiele z nich cieszy się ogromną popularnością, ale są też takie, które nadawane są niesamowicie rzadko. Jakie imię czasów PRL jest tym najbardziej zapomnianym?

Wybór imienia dla dziecka nie zawsze bywa prostym procesem. Wielu świeżo upieczonych rodziców ma pustkę w głowie i nie wie, na jakie się zdecydować. Często z pomocą przychodzą te imiona, które noszą dziadkowie albo pradziadkowie.

Imiona dla dzieci popularne w czasach PRL

Śmiało można stwierdzić, że imiona z czasów PRL od kilku a nawet kilkunastu lat przeżywają prawdziwy renesans i są coraz bardziej popularne. Wystarczy wspomnieć o takich imionach, które królowały w kolejnych dekadach czasów PRL, jak:

  • w latach 60. - Maria Krystyna, Elżbieta, Jan, Stanisław, Andrzej
  • w latach 70. - Małgorzata, Anna, Ewa, Krzysztof, Marek, Piotr
  • w latach 80. - Agnieszka, Magdalena, Marta, Marcin, Tomasz, Bartosz

Wiele z nich wróciło do łask w ostatnich latach i wciąż cieszy się ogromnym uznaniem tych, którzy właśnie zostali rodzicami.

Najbardziej zapomniane imię czasów PRL

Bywają jednak i takie imiona, które choć były popularne w czasach PRL, dziś nie są nadawane dzieciom i nie wróciły do łask. Obok takich imion jak Grażyna, Jolanta, Lech czy Waldemar, jest jeszcze jedno nadawane naprawdę bardzo rzadko. Tym, najbardziej zapomnianym, imieniem czasów PRL jest Wacław. W 2024 roku zostało one nadane tylko 3 razy. Jest ono naprawdę rzadkością.

Jakie jest znaczenie tego zapomnianego imienia z PRL?

Wacław to męskie imię pochodzenia słowiańskiego. Jest ono spolonizowaną wersją czeskiego imienia Václav (dawniej Więcław). Oznacza ono osobę, która "zdobędzie więcej sławy" lub jest "zwieńczona sławą". W Polsce popularne stało się dzięki kultowi św. Wacława.

Jaka jest osoba, która nosi to rzadkie imię z PRL?

Osoba, która nosi imię Wacław, jest opisywana jako mężczyzna:

  • szlachetny, nie uznający mściwych zachowań
  • sprawiedliwy, prawdomówny
  • rodzinny, ceni sobie ciepło domowe i spokój.

To popularne w czasach PRL imię a dziś najbardziej zapomniane nosili m.in. aktor Wacław Kowalski oraz muzyk, Wacław Kisielewski. Mężczyźni o tym imieniu obchodzą 4 marca, 5 marca, 4 kwietnia, 15 kwietnia, 28 września.

