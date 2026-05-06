Wybór imienia dla syna czy córki to proces, z którym musi zmierzyć się każdy świeżo upieczony rodzic. Nie zawsze jest on prosty. Bywa, że niektórzy rodzice przez wiele miesięcy, jeszcze zanim dziecko przyjdzie na świat, zastanawiają się, jakie imię wybrać dla swojej pociechy.

Imiona dla dzieci popularne w czasach PRL

Wielu przyszłych lub świeżo upieczonych rodziców wybiera imiona, które były popularne w czasach PRL. Nosili je dziadkowie albo pradziadkowie ich przyszłych pociech. Wśród tych, które wciąż są modne a nawet biją rekordy popularności, są takie imiona jak:

Zofia

Helena

Jan

Antoni

Stanisław

Ryszard

Mieczysław

To imię z PRL powstało przez literówkę

Mało, kto wie, że to ostatnie imię popularne w czasach PRL, czyli Mieczysław jest wynikiem błędu a dokładnie literówki. Powstała ona nie w czasach minionej epoki, ale kilka wieków temu. W oryginale brzmiało ono nieco inaczej, niż ma to miejsce obecnie.

Jak pierwotnie brzmiało to imię z PRL?

Pierwotna wersja imienia znanego w PRL jako Mieczysław, brzmiała "Miecisław". Tłumaczono je jako "ten, który rzuca sławę" lub "ten, który zdobywa sławę". Okazuje się, że tym, który zrobił błąd i zapisał je z literówką był Marcin Kromer. Kronikarz pochodzący z XV wieku zastąpił literę "c" literą "cz".

Co oznacza to imię popularne w PRL?

Ta literówka nie tylko zmieniła brzmienie tego imienia popularnego w czasach PRL, ale też jego znaczenie. Mieczysław oznacza "sławny mieczem" lub "ten, który mieczem zdobywa sławę". Nowa forma zaczęła być popularna w XIX wieku, gdy Mieszka I zaczęto nazywać w literaturze Mieczysławem.

Jaka jest osoba, która nosi to imię modne w PRL?

Osoba, która nosi imię Mieczysław miała wedle symboliki i znaczenia być mężczyzną silnym, odważnym i lojalnym. Mężczyźni o tym imieniu są również:

męscy i silni

pewni siebie i uparci

pomysłowi i kreatywni

To popularne w czasach PRL imię nosiły gwiazdy tamtych lat m.in. Mieczysław Fogg, Mieczysław Voit, czy Mieczysław Antonio Sędzimir Halik.

Ilu mężczyzn nosi w Polsce to imię?

Mieczysław może obchodzić imieniny m.in. 1 stycznia, 27 lutego, 10 marca, 15 marca, 16 maja, 17 czerwca, 24 czerwca, 16 lipca, 5 sierpnia, 24 sierpnia, 15 września, 20 września, 31 grudnia. To imię w Polsce nosi obecnie ponad 72 tys. mężczyzn.