Dziennik Gazeta Prawana logo

To imię święciło tryumfy w czasach PRL. Dziś zniknęło na dobre

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 04:33
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
PRL
To imię było bardzo popularne w PRL. Nosiły je dziewczynki i kobiety urodzone w latach 60. i 70. minionej epoki. Dziś spotykane jest bardzo rzadko, ale też mało, kto nadaje je dzieciom. W pierwszej połowie 2025 roku nie wybrano go ani razu. O jakie imię chodzi? Jakie jest jego znaczenie?

Nadawanie imienia to dla wielu przyszłych rodziców bardzo ważny, ale też często trudny proces. Wielu z nich spędza on sen z powiek. Kiedy trzeba wybrać imię dla syna albo córki, okazuje się, że nie zawsze jest to takie proste. Imię to wizytówka człowieka a także symbol kulturowy, który podkreśla przynależność do danego rodu, czy społeczności.

Od kilku ładnych lat wielu rodziców decyduje się na imiona, które były popularne w czasach PRL. Wybierają te, które nosili ich rodzice, czy dziadkowie. Bywa, że są to dokładnie te same imiona po babci albo dziadku. Czasem po prostu te starodawne, które kojarzą się z minionymi czasami.

To imię było bardzo popularne w PRL. Dziś nadawane jest bardzo rzadko

To imię było popularne w czasach PRL

Nie da się nie zauważyć, że wiele z imion, które były popularne w czasach PRL, powraca i na nowo cieszy się ogromną popularnością. Istnieją też takie, które lata świetności mają dawno za sobą i nadal mało, kto chce do nich wracać i nadawać je swoim dzieciom.

Jednym z takich imion popularnych w czasach PRL, które wciąż jeszcze funkcjonuje, ale mało, kto o nim pamięta, jest żeńskie imię Ludmiła. Jak wynika ze statystyk w 2024 roku nadano je tylko 4 dziewczynkom. W pierwszej połowie 2025 roku rodzice nie wybrali go ani razu.

W Polsce mieszka obecnie prawie 9,5 tys. kobiet, które mają na imię Ludmiła. Są to głównie kobiety dojrzałe. Imię Ludmiła było popularne w czasach PRL a także w latach 1920-1930.

Co dokładnie oznacza to imię?

Popularne w czasach PRL imię Ludmiła wywodzi się z języków starosłowiańskich. Składa się z dwóch członów. Pierwszy to "lud", czyli naród, ludzie. Drugi to "miła" a więc przyjazna, łaskawa, życzliwa. Imię to symbolizuje, więc osobę serdeczną, empatyczną, która buduje dobre relacje z ludźmi.

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Osoba, która nosi imię Ludmiła jest otwarta do innych ludzi, nie brakuje w niej życzliwości i serdeczności. Kobiety o imieniu Ludmiła są:

  • serdeczne
  • empatyczne
  • mają silną wolę
  • skutecznie rozwiązują problemy
  • ważna jest dla niej miłość i rodzina.

Osoby o tym imieniu obchodzą imieniny 20 lutego, 7 maja, 30 lipca, 16 września i 26 października. Najczęściej wybieraną datą na celebrowanie jest ta ostatnia. Patronką kobiet o tym imieniu jest św. Ludmiła Czeska, męczennica.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLimionamodaimię
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTo imię święciło tryumfy w czasach PRL. Dziś zniknęło na dobre »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj