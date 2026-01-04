Nadawanie imienia to dla wielu przyszłych rodziców bardzo ważny, ale czasem też bardzo trudny proces. Wielu z nich spędza sen z powiek. Kiedy trzeba wybrać imię dla syna albo córki, okazuje się, że często bywają z tym nie lada problemy. Od kilku lat wielu rodziców decyduje się na imiona z dawnych lat. Te, które nosili ich rodzice a dziadkowie ich synów, czy córek.

To imię było popularne w czasach PRL

Wiele z imion, które były bardzo popularne w czasach PRL, wraca do łask i znowu cieszy się ogromną popularnością. Istnieją jednak również takie, które nie tylko lata świetności mają dawno za sobą, ale mało, kto chce do nich wracać i o nich pamiętać.

Jednym z takich imion popularnych w czasach PRL a dokładnie w latach 60 i 70. minionej epoki jest męskie imię Mieczysław. Jak wynika z danych serwisu dane.gov.pl w pierwszej połowie 2025 roku otrzymało je tylko czterech chłopców.

W Polsce żyje obecnie 72 381 mężczyzn o imieniu "Mieczysław". Jak wyglądała sytuacja z nadawaniem tego imienia w latach poprzednich? W 2024 r. to imię otrzymało tylko 25 chłopców a w 2023 - 19. Ciekawostką może być fakt, że w 2004 i 2005 ani jedno dziecko nie otrzymało tego imienia. W czasach PRL w prawie każdej rodzinie, wśród znajomych czy sąsiadów był jakiś Mietek, Miecio, czy Mieczysław.

Co dokładnie oznacza to imię?

Popularne w czasach PRL imię Mieczysław ma prasłowiańskie pochodzenie. Składa się z dwóch członów. Pierwszy to "miecz", który symbolizuje walkę oraz odwagę, drugi to "sław" a więc sława i uznanie. Imię Mieczysław oznacza, więc "tego, który sławi się mieczem".

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Osoba, która nosi imię Mieczysław to ktoś, kto jest silny, męski a przede wszystkim gotowy do obrony. Osoby, które mają na imię Mieczysław są:

rzeczowe i bardzo ambitne

wytrwałe, ale przede wszystkim bardzo uczciwe

to mężczyźni, którzy dążą uparcie do celu

są ufni i niestety bywają łatwowierni

silna wola sprawa, że nigdy się nie poddają.

Znane postaci świata kultury, które miały na imię Mieczysław to m.in. Mieczysław Fogg, piosenkarz, Mieczysław Czechowicz, aktor, Mieczysław Jastrun, poeta, czy Mieczysław Voit, aktor. Osoby o tym imieniu obchodzą imieniny 1 stycznia, ale popularne są również daty 12 czerwca, a także 8 stycznia, 15 lutego, 9 kwietnia i 21 listopada.