Nadawanie imienia to proces bardzo ważny, ale też taki, który często spędza sen z powiek przyszłym rodzicom. Wielu z nich zastanawia się, czy wybrać to tradycyjne po dziadkach albo rodzicach, czy też postawić na oryginalność.

Bywa, że prym wiodą imiona bardzo oryginalne, które rzeczywiście są nietypowe. Niektóre z nich nie do końca spełniają wymogi Rady Języka Polskiego.

To imię było popularne rok temu. Ile kobiet je nosi?

Tak jest w przypadku tego jednego imienia. Rok temu ponownie znalazło się na liście najpopularniejszych imion dla dziewczynek. Ze statystyk wynika, że w 2024 otrzymało je 113 osób. W roku 2001 tylko 10 a w 2009 tylko 12 osób. Obecnie w Polsce żyje 1076 osób. O jakim imieniu mowa? Chodzi o imię Melisa.

Rada Języka Polskiego odradza to imię. Powód?

Rada Języka Polskiego odradza jednak nadawanie tego imienia. Jako argument podaje to, że kojarzy się ono z rośliną lub napojem. To zdaniem tej instytucji może się źle kojarzyć.

Nadanie dziewczynce imienia Melisa stałoby w sprzeczności z zasadą, mówiącą o nienadawaniu imion tożsamych z nazwami pospolitymi. Tymczasem melisa to, jak wiadomo, roślina oraz napój otrzymywany z tej rośliny - tłumaczyła dr Katarzyna Kłosińska, cytowana przez portal kobieta.gazeta.pl.

Rada Języka Polskiego odradza to imię. Co oznacza?

Jakie jest znaczenie imienia Melisa? Pochodzi z języka greckiego. W dosłownym tłumaczeniu oznacza "pszczołę". W mitologii greckiej Melisa była nimfą, która opiekowała się młodym Zeusem. Melisa to kobieta, która jest wedle znaczenia tego imienia: