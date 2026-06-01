To imię święciło sukcesy w czasach PRL. Dziś jest zapomniane

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 04:53
To imię było bardzo popularne w PRL a dokładnie w latach 70. minionej epoki. Dziś mało kto o nim pamięta i nadaje je dziewczynkom. O jakie imię chodzi? Jakie jest jego znaczenie?

Nadawanie imienia to ważny, ale czasem też bardzo trudny proces. Wielu przyszłym rodzicom spędza sen z powiek. Kiedy trzeba wybrać imię dla syna albo córki, okazuje się, że często bywają z tym niezłe problemy. Coraz częściej przyszli rodzice decydują się na imiona z dawnych lat.

To imię było popularne w latach 70. PRL

Wiele z imion powraca do łask i znowu cieszy się ogromną popularnością. Bywają jednak też takie, które lata świetności mają dawno za sobą. Jednym z takich imion popularnych w czasach PRL a dokładnie w latach 70. było imię Jolanta.

Jak wynika z danych serwisu dane.gov.pl w pierwszej połowie 2025 roku nadano je tylko dwóm dziewczynkom. W latach 70. nie tylko często nadawano je małym dziewczynkom, ale też jego skrócona forma, czyli "Jola" trafiła do hitu zespołu Budka Suflera z muzyką Romualda Lipki i wyjątkowym tekstem Marka Dutkiewicza. To oni stworzyli przebój "Jolka, Jolka pamiętasz".

Jakie jest znaczenie tego imienia?

Popularne w czasach PRL imię Jolanta wywodzi się ze starożytnej Grecji. Jego znaczenie to "kwiat fiołka" - iona anthos. W Polsce pojawiło się w formie "Jolenta" w XIII wieku. Na początku XX wieku zamieniło się w "Jolantę". Do 22 stycznia 2025 roku w Polsce imię to nosiły 235 tys. 383 żyjące kobiety.

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Osoby o imieniu Jolanta uchodzą za wrażliwe i delikatne. To także kobiety, które mają ogromną wyobraźnię i talent artystyczny. Osoby, które noszą imię Jolanta są:

  • uzdolnione artystycznie
  • mają ogromną wyobraźnię
  • to kobiety eleganckie, inspirujące
  • oddane rodzinie, opiekuńcze
  • uparcie dążą do celu, lubią się spełniać w konkretnej dziedzinie

Jolanty świętują imieniny trzy razy w roku a dokładnie 15 czerwca, 15 września oraz 17 grudnia.

