W świecie, w którym królują modne, krótkie i międzynarodowe imiona, niektóre dawne perełki z polskiej tradycji popadają w zapomnienie. Jedną z nich jest Teofila – imię o niezwykłej historii i głębokim znaczeniu, którego od siedmiu lat nie otrzymała żadna nowo narodzona Polka.

Dlaczego wybór imienia jest dziś tak trudny?

Rodzice coraz częściej zastanawiają się, czy nadać dziecku imię popularne i "bezpieczne", czy zdecydować się na coś bardziej nieoczywistego, wyróżniającego się na tle współczesnych trendów. Imię staje się nie tylko częścią tożsamości, lecz także świadomą deklaracją – odzwierciedla gust rodziców, rodzinne historie, a czasem nawet poglądy i wartości.

Reklama

Moda zmienia się dynamicznie. To, co jeszcze dekadę temu było standardem, dziś potrafi brzmieć zaskakująco oryginalnie. Niektóre klasyczne imiona stale utrzymują się w czołówce (jak Zofia, Maria czy Barbara), ale wiele innych – mimo swojej urody – niemal całkowicie zniknęło z polskich metryk.

Teofila – imię o wyjątkowej tradycji

Teofila to żeńska forma imienia Teofil, pochodzącego z greki. Jego znaczenie to "miłująca Boga" lub "przyjaciółka Boga". Brzmi dostojnie, ma wielowiekową historię i niesie ze sobą duchowe oraz symboliczne wartości.

Przez lata imię to było obecne w wielu polskich rodzinach, szczególnie tam, gdzie kultywowano tradycję nadawania imion po przodkach. Co ciekawe, Teofila doczekała się także licznych zdrobnień: Teosia, Teofka, Tea, Filka, Filcia czy Filusia. Mimo to popularność imienia dramatycznie spadła, a w ostatnich latach praktycznie zniknęło z urodzeń.

Reklama

Teofila w statystykach: imię na granicy wymarcia

Choć Teofila brzmi klasycznie i elegancko, od dłuższego czasu nie pojawia się wśród dzieci urodzonych w Polsce. Dane z ostatnich lat pokazują to wyraźnie. Od 2019 do 2025 roku nie urodziła się ani jedna dziewczynka o imieniu Teofila. Ostatni raz imię to nadano w 2018 roku – wtedy tylko dwóm noworodkom. Podobna sytuacja miała miejsce w 2016 roku, również z zaledwie dwoma nadaniami.

W styczniu 2025 roku w Polsce żyło 1029 kobiet o imieniu Teofila. Liczba ta powoli, lecz nieuchronnie maleje.

Dlaczego pewne imiona zanikają?

Społeczna moda sprzyja krótkim, prostym i łatwym do wymówienia imionom, zwłaszcza takim, które dobrze brzmią za granicą. Rodzice coraz rzadziej wybierają imiona uznawane za "staropolskie" lub dawne, obawiając się, że mogą brzmieć archaicznie.

Z drugiej strony rośnie popularność imion inspirowanych kulturą pop, filmami, literaturą czy zagranicznymi trendami. Wszystko to wypiera imiona tradycyjne, nawet jeśli mają one piękne pochodzenie i wielopokoleniową historię.

Powrót dawnych imion – czy Teofila wróci do łask?

W ostatnich latach zauważyć można pewną tendencję do powrotu zapomnianych imion, takich jak Helena, Antonina czy Ignacy, które jeszcze dekadę temu również były rzadkością. To pokazuje, że moda bywa cykliczna, a dawne brzmienia mogą wrócić do łask.

Czy Teofila także ma przed sobą renesans? Wszystko zależy od rodziców, którzy szukają imienia wyjątkowego, oryginalnego, a jednocześnie zakorzenionego w kulturze i tradycji. Dla takich rodzin Teofila może być prawdziwą perełką – piękną, unikatową i pełną znaczeń.