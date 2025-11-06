W dobie mody na nietypowe imiona dla dzieci w Polsce coraz częściej pojawiają się propozycje inspirowane językami obcymi – pełne anglojęzycznych brzmień i globalnych skojarzeń. Jednym z takich przykładów jest imię Melody. Choć brzmi uroczo i artystycznie, Rada Języka Polskiego wydała w tej kwestii wyraźne zastrzeżenia. Eksperci podkreślają, że imię to — mimo swoich zalet — może wiązać się z pewnymi trudnościami językowymi i praktycznymi.

Ile Polek nosi imię Melody?

Z danych wynika, że w Polsce imię Melody funkcjonuje i jest nadawane choć wciąż rzadko. Według stanu na początek 2025 r. nosi je około 174 kobiet. Mimo że liczba nie jest duża, sam wybór tego imienia dla noworodka przyciąga uwagę językoznawców. W świetle opinii RJP, znaczenie ma nie tylko rzadkość imienia, ale jego zgodność z polskim systemem gramatycznym i fonetycznym.

Główne zastrzeżenia językoznawców

Pierwszym poważnym argumentem Rady jest końcówka "-y” w imieniu Melody. Zdaniem specjalistów, ta forma "nie spełnia wymogu odróżniania płci”, ponieważ w języku polskim imiona żeńskie najczęściej kończą się na literę "a". Końcówka "-y" zaś jest typowa raczej dla form męskich (np. "Ambroży”, "Anastazy”). W opinii ekspertów, ktoś spotykający Melodę w życiu może mieć trudność z jednoznacznym określeniem jej płci tylko na podstawie imienia.

Drugim problemem jest homonimia z angielskim słowem "melody” (czyli "melodia”). Według RJP, imię-wyraz może być postrzegane nie jako indywidualne imię, lecz zwykłe słowo. Taka zbieżność może w praktyce prowadzić do nieporozumień — w urzędach, w kontaktach międzynarodowych, a także w codziennym życiu.

Czy to decyzja wiążąca?

Trzeba jednak podkreślić, że opinie RJP mają charakter doradczy. Ostateczna decyzja o nadaniu imienia należy do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Urzędnik może przyjąć albo odrzucić imię, ale bierze pod uwagę m.in. opinie językoznawców.

Co więcej, rodzice mogą argumentować swój wybór oryginalnością, inspiracją czy obcojęzycznym brzmieniem. Jednak jeśli imię generuje potencjalne trudności – jak w przypadku Melody – spotyka się z wyraźnym sceptycyzmem RJP.

Imię "Melody" niesie ze sobą pewne ryzyko. Po pierwsze: osoba o takim imieniu może przez całe życie być pytana o to, czy imię jest żeńskie, męskie czy też może jest to pseudonim. Po drugie: w sytuacjach formalnych (dokumenty, urzędy, szkoła) może być prośba o literowanie, wyjaśnianie, a nawet poprawianie wymowy. Językoznawcy podkreślają, że to nie tylko kwestia brzmienia, ale codziennej wygody i dyskomfortu, którego można uniknąć wybierając nazwę bardziej zgodną z polską tradycją językową.

Inne imiona, które RJP również odradza

Warto wspomnieć, że imię Melody nie jest jedynym przykładem imienia, wobec którego językoznawcy wyrażają poważne zastrzeżenia. Na liście imion, które RJP odradza, pojawiają się również takie formy jak Xymena czy np. formy typu "Nicol” (żeńskie). Powodem są bardzo podobne argumenty: imię nie spełnia klasycznej polskiej końcówki "-a”, jest trudne w wymowie lub adaptacji, albo prowadzi do literowania i problemów formalnych.