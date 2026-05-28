Dziennik Gazeta Prawana logo

Emerytura 48-letniego Adama Małysza zaskakuje. Tyle co miesiąc dostaje były skoczek

oprac. Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 13:33
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Adam Małysz
Emerytura 48-letniego Adama Małysza zaskakuje. Tyle co miesiąc dostaje były skoczek/Shutterstock
Choć Adam Małysz ma dopiero 48 lat, na jego konto co miesiąc trafia już pokaźne, dożywotnie świadczenie z budżetu państwa. Legendarny "Orzeł z Wisły" wywalczył je na skoczniach całego świata, a po waloryzacji kwota ta mocno zaskakuje. Dodatkowo były skoczek realizuje się jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Jakie dokładnie pieniądze otrzymuje co miesiąc wybitny sportowiec? Sprawdziliśmy szczegóły jego emerytury olimpijskiej oraz obecne zarobki.

Taką emeryturę już teraz dostaje 48-letni Adam Małysz. Oto kwota

Kariera Adama Małysza to imponująca kolekcja trofeów i rekordów. Od pierwszych startów w Pucharze Świata w 1995 roku, Polak systematycznie zdobywał kolejne szczyty, stając się jednym z najbardziej utytułowanych skoczków w historii. Cztery Kryształowe Kule, medale olimpijskie i mistrzostw świata to tylko część jego bogatego dorobku. Pożegnawszy skocznię, Adam Małysz odkrył w sobie pasję do motorów, startując w tak wymagającym rajdzie jak Dakar. Dziś, jako prezes PZN, dowodzi, że jego talent i determinacja nie znają granic, skutecznie rozwijając polskie sporty zimowe.

Czym jest emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie finansowe, które przysługuje polskim sportowcom, którzy zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich. Jest to forma uznania dla ich wyjątkowych osiągnięć i wkładu w promocję Polski na arenie międzynarodowej. Emerytura olimpijska przysługuje polskim sportowcom, którzy:

  • Zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich.
  • Spełniają określone warunki wiekowe (zwykle po ukończeniu 40. roku życia).

Wysokość emerytury olimpijskiej jest ustalana na podstawie przepisów ustawy o sporcie i co jakiś czas może ulegać zmianom. Od 1 stycznia 2026 roku wysokość emerytury olimpijskiej wynosi 5116,99 zł miesięcznie. Co ważne, emerytura olimpijska jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że sportowiec otrzymuje całą kwotę na rękę.

Ile wynosi emerytura Adama Małysza?

Adam Małysz, legenda polskiego sportu i skoków narciarskich, choć już dawno zakończył karierę zawodniczą, wciąż pozostaje w świetle reflektorów. Jednym z powodów jest jego emerytura olimpijska. Emerytura olimpijska Adama Małysza podlega regularnym waloryzacjom, związanym przede wszystkim ze wskaźnikiem inflacji. W 2026 roku świadczenie uległo znaczącemu podwyższeniu, osiągając poziom 5116,99 zł miesięcznie. Warto podkreślić, że wysokość emerytury olimpijskiej jest ujednolicona dla wszystkich uprawnionych sportowców, niezależnie od osiągnięć. Aby otrzymać to świadczenie, zawodnik musi spełnić ściśle określone kryteria, takie jak zdobycie medalu olimpijskiego lub paraolimpijskiego, nieskazitelna przeszłość karalna oraz ukończenie 40. roku życia.

Ile zarabia Adam Małysz na stanowisku prezesa PZN?

Adam Małysz zdecydowanie więcej zarabia na stanowisku prezesa PZN niż podczas swojej kariery sportowej. Szacuje się, że jego roczne wynagrodzenie, podobnie jak w przypadku jego poprzednika, Apoloniusza Tajnera, wynosi około 900 tysięcy złotych. Warto jednak zaznaczyć, że sam Adam Małysz nie potwierdził tych doniesień. Według szacunków "Przeglądu Sportowego", miesięczna pensja prezesa PZN to około 15 tysięcy złotych. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zarobki Adama Małysza

Ile wynosi emerytura olimpijska Adama Małysza w 2026 roku?

W 2026 roku emerytura olimpijska Adama Małysza osiągnęła poziom 5116,99 zł miesięcznie. Świadczenie podlega regularnym waloryzacjom, związanym przede wszystkim ze wskaźnikiem inflacji.

Czym jest emerytura olimpijska dla polskich sportowców?

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie finansowe dla polskich sportowców, którzy zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich. Jest to forma uznania dla ich osiągnięć i wkładu w promocję Polski.

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę olimpijską?

Zawodnik musi spełnić ściśle określone kryteria, takie jak zdobycie medalu olimpijskiego lub paraolimpijskiego, nieskazitelna przeszłość karalna oraz ukończenie 40. roku życia.

Czy emerytura olimpijska jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Emerytura olimpijska jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że sportowiec otrzymuje całą kwotę na rękę.

Ile według szacunków zarabia Adam Małysz jako prezes PZN?

Szacuje się, że roczne wynagrodzenie Adama Małysza jako prezesa PZN wynosi około 900 tysięcy złotych. Według szacunków „Przeglądu Sportowego”, miesięczna pensja prezesa PZN to około 15 tysięcy złotych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: emerytura olimpijskaAdam Małyszemeryturyemerytura
Powiązane
emeryt, emerytura, renta, rencista, pieniądze, czternasta emerytura, trzynasta emerytura
14. emerytura. Czy komornik ma prawo zająć czternastą emeryturę?
seniorzy, emeryci, dokumenty
Seniorze, lepiej nie przechodź na emeryturę w czerwcu. Możesz stracić prawie 300 zł
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEmerytura 48-letniego Adama Małysza zaskakuje. Tyle co miesiąc dostaje były skoczek »
Zobacz
|
Adam Małysz
Emerytura 48-letniego Adama Małysza zaskakuje. Tyle co miesiąc dostaje były skoczek
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Ujęcie konsoli środkowej w samochodzie z widocznym przyciskiem wyłączania systemu Start-Stop (ikona litery A z napisem OFF) oraz przyciskiem Start Engine Stop
UE zmienia przepisy. Koniec z wyłączaniem start-stop, 600 zł kary za spóźnienie
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Kaminski
Doda spoliczkowała Ralpha Kaminskiego. Internauci podzieleni [WIDEO]
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj