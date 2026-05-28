Atak nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurychu

"Krótko po godzinie 8:30 mężczyzna ranił nożem trzy osoby na stacji kolejowej Winterthur. Domniemany sprawca, 31-letni Szwajcar, został aresztowany przez policję” - poinformowała policja kantonalna w Zurychu.

"Trzy ofiary, obywatelki Szwajcarii, mają 28, 43 i 52 lata. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala” – dodała policja, nie podając jednak żadnych informacji na temat stopnia ich obrażeń.

Sprawca miał krzyczeć "Allah Akbar"

Zdjęcia opublikowane przez niektóre szwajcarskie media i na platformach społecznościowych, przedstawiają domniemanego napastnika o długich brązowych włosach, ubranego w ciemny T-shirt i szorty, biegnącego przed stacją kolejową i krzyczącego "Allah Akbar”. Policja oświadczyła, że "motywy ataku są badane".