Trzy osoby zostały ranne w wyniku ataku nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurychu w czwartek rano - poinformowała policja kantonalna, cytowana przez agencję AFP. Sprawca został zatrzymany przez policję.
Atak nożownika na stacji kolejowej Winterthur niedaleko Zurychu
"Krótko po godzinie 8:30 mężczyzna ranił nożem trzy osoby na stacji kolejowej Winterthur. Domniemany sprawca, 31-letni Szwajcar, został aresztowany przez policję” - poinformowała policja kantonalna w Zurychu.
"Trzy ofiary, obywatelki Szwajcarii, mają 28, 43 i 52 lata. Wszystkie zostały przewiezione do szpitala” – dodała policja, nie podając jednak żadnych informacji na temat stopnia ich obrażeń.
Sprawca miał krzyczeć "Allah Akbar"
Zdjęcia opublikowane przez niektóre szwajcarskie media i na platformach społecznościowych, przedstawiają domniemanego napastnika o długich brązowych włosach, ubranego w ciemny T-shirt i szorty, biegnącego przed stacją kolejową i krzyczącego "Allah Akbar”. Policja oświadczyła, że "motywy ataku są badane".
Źródło PAP
