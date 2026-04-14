Dziennik Gazeta Prawana logo

Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW

wczoraj, 16:20
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Rosja może przygotowywać prowokacje w kolejnych krajach NATO - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Analitycy wzięli pod lupę oświadczenie współpracownika Władimira Putina Nikołaja Patruszewa, który oskarżył Finlandię i kraje bałtyckie.

Według amerykańskiego think tanku, Putin może szykować prowokacje i naruszenia przestrzeni powietrznej NATO pod pretekstem "odpowiedzi" na ataki ukraińskich dronów. Analitycy doszli do takiego wniosku po wypowiedzi Nikołaja Patruszewa - byłego dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB).

"Kraje bałtyckie i Finlandia są współwinne"

W wywiadzie dla "Rossijskiej Gazety" Patruszew powiedział, że kraje bałtyckie i Finlandia są współwinne ataków ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych na rosyjskie porty. Odległość od północnych granic Ukrainy do regionu leningradzkiego przekracza 1400 km. Taka trasa wymaga starannego planowania i co najmniej zgody władz państw, przez które ona przebiega - powiedział Patruszewa. Według niego kraje bałtyckie i Finlandia, rzekomo udostępniając Ukrainie możliwość korzystania ze swojej przestrzeni powietrznej, bezpośrednio włączyły się do wojny przeciwko Rosji.

Patruszew dodał, że mieszkańcy Estonii otrzymują powiadomienia SMS ws. możliwego pojawienia się ukraińskich dronów na niebie. Jego zdaniem, oznacza to, że władze Estonii celowo udostępniają swoją przestrzeń powietrzną Ukrainie.

Rosja planuje ataki odwetowe

Według ISW Rosja może wykorzystywać retorykę o :"zaangażowaniu się Finlandii oraz krajów bałtyckich w wojnę w Ukrainie", uzasadniając w ten sposób swoje planowane ataki. Rosja będzie opisywać swoje uderzenia jako "ataki odwetowe".

"Wypowiedzi Patruszewa mogą sygnalizować, że siły rosyjskie planują naruszenie przestrzeni powietrznej Finlandii i państw bałtyckich w odwecie za rzekome zezwolenie ukraińskim dronom uderzeniowym na korzystanie z ich przestrzeni powietrznej" - czytamy w analizie ISW.

Rosja oskarża kraje bałtyckie

Rosja już wcześniej oskarżyła kraje bałtyckie o umożliwienie Ukrainie wykorzystania ich przestrzeni powietrznej do ataków na nią. Z kolei informacje wywiadowcze służb ukraińskich wskazują, że to Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony na kraje bałtyckie.

Fińskie służby informowały wcześniej, że Rosja posiada systemy i bazy do prowadzenia walki elektronicznej, zlokalizowane w rejonie Zatoki Fińskiej, m.in. w rejonie Petersburga oraz w południowej części Bałtyku w obwodzie kaliningradzkim. Rosja wykorzystuje też własny system nawigacji satelitarnej Glonass.

 

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaNATOiswkraje bałtyckie
Powiązane
Xi Jinping, Chiny, prezydent Chin
Premier Hiszpanii poprosił Chiny o pomoc. Chce ograniczyć wpływy USA
Węgry
Masowa wyprzedaż nieruchomości na Węgrzech. Do kulminacji doszło tuż przed wyborami
Trump, Jezus
Trump jako Jezus. Tak to tłumaczy: Myślałem, że to ja jako lekarz
Zobacz
|
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj