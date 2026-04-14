Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW

Według amerykańskiego think tanku, Putin może szykować prowokacje i naruszenia przestrzeni powietrznej NATO pod pretekstem "odpowiedzi" na ataki ukraińskich dronów. Analitycy doszli do takiego wniosku po wypowiedzi Nikołaja Patruszewa - byłego dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB).

"Kraje bałtyckie i Finlandia są współwinne"

W wywiadzie dla "Rossijskiej Gazety" Patruszew powiedział, że kraje bałtyckie i Finlandia są współwinne ataków ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych na rosyjskie porty. Odległość od północnych granic Ukrainy do regionu leningradzkiego przekracza 1400 km. Taka trasa wymaga starannego planowania i co najmniej zgody władz państw, przez które ona przebiega - powiedział Patruszewa. Według niego kraje bałtyckie i Finlandia, rzekomo udostępniając Ukrainie możliwość korzystania ze swojej przestrzeni powietrznej, bezpośrednio włączyły się do wojny przeciwko Rosji.

Patruszew dodał, że mieszkańcy Estonii otrzymują powiadomienia SMS ws. możliwego pojawienia się ukraińskich dronów na niebie. Jego zdaniem, oznacza to, że władze Estonii celowo udostępniają swoją przestrzeń powietrzną Ukrainie.

Rosja planuje ataki odwetowe

Według ISW Rosja może wykorzystywać retorykę o :"zaangażowaniu się Finlandii oraz krajów bałtyckich w wojnę w Ukrainie", uzasadniając w ten sposób swoje planowane ataki. Rosja będzie opisywać swoje uderzenia jako "ataki odwetowe".

"Wypowiedzi Patruszewa mogą sygnalizować, że siły rosyjskie planują naruszenie przestrzeni powietrznej Finlandii i państw bałtyckich w odwecie za rzekome zezwolenie ukraińskim dronom uderzeniowym na korzystanie z ich przestrzeni powietrznej" - czytamy w analizie ISW.

Rosja oskarża kraje bałtyckie

Rosja już wcześniej oskarżyła kraje bałtyckie o umożliwienie Ukrainie wykorzystania ich przestrzeni powietrznej do ataków na nią. Z kolei informacje wywiadowcze służb ukraińskich wskazują, że to Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony na kraje bałtyckie.

Fińskie służby informowały wcześniej, że Rosja posiada systemy i bazy do prowadzenia walki elektronicznej, zlokalizowane w rejonie Zatoki Fińskiej, m.in. w rejonie Petersburga oraz w południowej części Bałtyku w obwodzie kaliningradzkim. Rosja wykorzystuje też własny system nawigacji satelitarnej Glonass.