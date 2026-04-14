Jak napisał w poniedziałek portal, przypominając również swoje wcześniejsze publikacje na ten temat, od końca 2024 r. państwo sprzedało kilkanaście budynków państwowych, w tym ministerialne, biurowce i działki budowlane, których wartość przekraczała 1 mld forintów (ok. 11,7 mln zł); cena niektórych osiągnęła kilkanaście miliardów.

Fala sprzedaży rozpoczęła się w 2024 r.

"Trudno nie interpretować tego boomu sprzedażowego jako próby wyprzedaży dużej liczby wartościowych nieruchomości państwowych jeszcze przed wyborami" – skomentował G7.hu. "Fala sprzedaży rozpoczęła się jeszcze w 2024 r., ale w zeszłym roku nabrała prawdziwego tempa, osiągając punkt kulminacyjny w pierwszym kwartale 2026 r." – zauważył portal.

Jak wyliczył G7.hu, powołując się na bazę danych państwowego zarządcy nieruchomości MNV, w ciągu półtora roku doszło do sprzedaży około 500 nieruchomości państwowych, a liczba aukcji była jeszcze większa. "W ostatnim czasie przeszkodą nie było nawet to, że dany budynek był wciąż używany przez jakąś organizację państwową; w takich przypadkach nieruchomość sprzedawano razem z użytkownikiem" – odnotował portal.

"Mini-Dubaj" w Budapeszcie

Wśród sprzedanych nieruchomości znalazł się m.in. budynek ministerstwa spraw wewnętrznych w V dzielnicy Budapesztu, wystawiony na aukcję we wrześniu 2025 r. po tym, gdy został zdjęty z listy budynków objętych ochroną konserwatorską. Nieruchomość, za którą wpłynęła jedna oferta, została sprzedana za blisko 51 mld forintów.

Kompleks nabyła firma deweloperska Eagle Hills ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która miała zrealizować projekt "mini-Dubaju" w Budapeszcie – kontrowersyjnej, luksusowej dzielnicy z wieżowcami. Ostatecznie projekt nie doszedł do skutku.

"Wielka państwowa wyprzedaż nieruchomości"

W ramach – jak to określił portal – "wielkiej państwowej wyprzedaży nieruchomości", sprzedano również m.in. kompleks należący do Budapeszteńskich Zakładów Elektrycznych (Elmu) w XIII dzielnicy za 7,7 mld forintów; budynek Narodowego Urzędu Skarbowo-Celnego (NAV) w V dzielnicy za 6,5 mld forintów, czy budynek Biura Gabinetu Premiera przy ulicy Garibaldi w V dzielnicy, w którym swego czasu odbywały się m.in. konferencje prasowe rządu.

Portal G7.hu opublikował pełną listę kilkunastu nieruchomości, których sprzedaż przekroczyła 1 mld forintów; najdroższe 10 obiektów szczegółowo omówił.