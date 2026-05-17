Wielki sukces Ukrainy. Operacja specjalna SBU o kluczowym znaczeniu

"W obwodzie moskiewskim trafione zostały zakłady Angstrem, które dostarczają półprzewodniki dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i są objęte sankcjami USA, Moskiewska Rafineria Ropy Naftowej, stacja przepompowywania ropy naftowej Soniecznogorska oraz stacja przepompowywania ropy naftowej Wołodarskoje” – podała SBU.

Trafione obiekty

W komunikacie przekazano, że na Krymie trafiono w obiekty infrastruktury i środki obrony przeciwlotniczej lotniska Belbek, w tym system przeciwlotniczy Pancyr-S2, hangar z radarem do systemu S-400, system kierowania dronami Orion oraz naziemną stację kierowania dronami Forpost, punkt przekazywania danych ziemia–powietrze, wieżę kontroli lotów oraz hangar na lotnisku Belbek.

"Takie operacje specjalne SBU mają kluczowe znaczenie dla osłabienia potencjału wojennego Rosji. Trafienia w przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego, infrastrukturę wojskową oraz logistykę naftową ograniczają możliwości przeciwnika do kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie" - oświadczył szef SBU Jewhenij Chmara.

"Obwód moskiewski nie jest bezpieczny"

"Te uderzenia pokazują, że nawet najlepiej chroniony obwód moskiewski nie jest bezpieczny. SBU i Siły Obrony Ukrainy będą nadal prowadzić precyzyjne operacje specjalne wymierzone w niszczenie zasobów wojskowych przeciwnika" – zapewnił Chmara.

Przedstawiciele władz rosyjskich poinformowali w niedzielę, że w atakach dronów na obwód moskiewski zginęły cztery osoby, a 12 zostało rannych. Według rosyjskiego resortu obrony zestrzelono 556 bezzałogowców.