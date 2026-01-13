"Grupa harcerzy" w PiS. O co dokładnie chodzi?

Od tygodni głośno jest o podziałach w partii Jarosława Kaczyńskiego. "Grupą harcerzy" nazywana jest ta część polityków należących do PiS, która związana jest z najbliższym otoczeniem byłego premiera Mateusza Morawieckiego. "Maślarzami" nazywani są z kolei ci, którzy mają wyrażać niechęć do tych pierwszych.

Do której frakcji należy Marcin Mastalerek?

Były szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Pytany o to, do której frakcji należy, odpowiedział, że jest "sercem bliżej prezydenta Dudy, najbliżej prezydenta Dudy".Jest byłym prezydentem, który ma wielkie osiągnięcia w polityce międzynarodowej, dzięki któremu Jarosław Kaczyński wrócił do władzy w 2015 roku - stwierdził Mastalerek.

Marcin Mastalerek o sytuacji w PiS

Dopytywany o swoje stanowisko, odpowiedział, że "ma kolegów u harcerzy". Nie chciałbym mu (Morawieckiemu) zaszkodzić - dodał. Wspomniał o Grzegorzu Braunie oraz Konfederacji. Stwierdził, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość "idzie w tę stronę, to nie jest najbardziej rozsądne, ponieważ daje tlen właśnie tym partiom".