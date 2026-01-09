Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek opublikował na platformie X okładkę "Faktu" z dorysowanym olbrzymim, czerwonym iksem i napisem "fake". Bochenek twierdzi, że gazeta kłamie na temat prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.

"Prezes nie płaci na PiS?"

Według "Faktu", w partyjnym rejestrze wpłat za 2025 rok nie ma śladu po prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim. "Prezes nie płaci na PiS?" - brzmi nagłówek okładki weekendowego wydania gazety.

"Rolą mediów jest informowanie społeczeństwa, niestety wiele z nich gra na polityczne zlecenie rządzących: dezinformując lub zwyczajnie kłamiąc" - napisał w X rzecznik PiS. Rafał Bochenek pokazał kładkę gazety z fragmentem tekstu o Kaczyńskim. Napisał, że to fake news. Dodał, że prezes regularnie wpłaca składki "co więcej ma je już nadpłacone, aż do maja 2026 roku".

Wpłaty na Prawo i Sprawiedliwość znacznie spadły

Wirtualna Polska informowała, że w 2025 r. wpłaty na Prawo i Sprawiedliwość znacznie spadły. Skarbnik PiS, Henryk Kowalczyk, powiedział w rozmowie z portalem, że poprzedni rok okazał się "mniej korzystny finansowo niż poprzednie lata". Główną przyczyna było przekierowanie wpłat na kampanię Karola Nawrockiego.

Raport z 2025 r. pokazał, że liczba wpłat zmniejszyła się drastycznie do 209. W 2024 r. było ich 1431. W listopadzie doszło do konfliktu, kiedy to Waldemar Buda został zawieszony za niepłacenie składek. Jak informował Onet, liczba niepłacących polityków PiS była o wiele większa.

Ne zapłacili ani złotówki składek?

Zgodnie ustaleniami Onetu politycy jak Adam Bielan, Michał Dworczyk, Mariusz Kamiński i Dominik Tarczyński nie zapłacili ani złotówki składek. Mniej niż powinni, mieli zapłacić też m.in. Arkadiusz Mularczyk, była premier Beata Szydło, Daniel Obajtek, Joachim Brudziński. Każdy poseł PiS jest zobowiązany do wpłacania 1 tys. zł. na partię miesięcznie, a w wypadku europosła kwota ta wynosi 5 tys. zł.