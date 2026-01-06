Profesor Joanna Senyszyn startowała w wyborach prezydenckich w 2025 r. Lewicowa polityczka rozmawiała o bieżącej sytuacji w Polsce z Moniką Olejnik w "Kropce nad i". Jednym z tematów był urzędujący prezydent Karol Nawrocki.

Joanna Senyszyn stwierdziła, że jej zdaniem Karol Nawrocki ma ambicje nie tylko na bycie prezydentem, ale również na przejęcie Prawa i Sprawiedliwości od Jarosława Kaczyńskiego. "Jakim jest człowiekiem, bo pani poznała go trochę. Ja nie miałam tego szczęścia..." - zaczęła Olejnik. Dodała, że jej wywiadów prezydent nie udziela. "Trudno to nazwać szczęściem. Ja go nie poznałam, można powiedzieć, że w przelocie się widywaliśmy. Ja uważam, że to jest człowiek, który z taką przeszłością, z takimi szemranymi znajomościami nie powinien być kandydatem na cokolwiek, dlatego, że jak się gdziekolwiek kandyduje, to jest ryzyko, że się zostanie wybranym. W związku z tym to był wielki błąd Kaczyńskiego, że go wystawił" - powiedziała Joanna Senyszyn.

Reklama

Reklama

"Gdyby mnie posłuchano, nie byłoby Nawrockiego"

Monika Olejnik szybko zauważyła, że trudno nazwać kandydaturę Nawrockiego błędem, szczególnie że wybory wygrał i został prezydentem. "To nie jest z korzyścią dla naszej ojczyzny, wręcz przeciwnie. Pierwszy błąd, to był PSL-u, który poparł go na szefa IPN-u, tam się zaczęło całe zło, bo to człowiek niewątpliwie z wielkimi ambicjami. To był początek tej jego kariery. Ja, kiedy w 2002 r. mówiłam, że trzeba IPN zlikwidować, to nawet moja partia miała do mnie pretensje, nie mówiąc o innych. Gdyby mnie wtedy posłuchano, to nie byłoby Nawrockiego i nie byłoby wielu problemów..." - tłumaczyła Joanna Senyszyn