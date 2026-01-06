Prawosławna Wigilia. Para prezydencka składa życzenia: Niech te święta łączą nas wszystkich

Życzenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty Nawrockiej zostały we wtorek opublikowane na oficjalnej stronie internetowej urzędu Prezydenta RP.

"W tym szczególnym czasie do wszystkich wyznawców Kościoła prawosławnego i Kościołów wschodnich w Polsce kierujemy serdeczne myśli i najlepsze życzenia. Niech podczas wigilijnej wieczerzy, którą otwiera piękny obyczaj dzielenia się prosforą, państwa serca wypełnią radość, pokój i miłość" - napisała para prezydencka.

"Aby cud narodzin Zbawiciela, który na zawsze przemienił losy świata, rozświetlał państwa życie i obdarowywał dobrem państwa domy, rodziny, parafie oraz zgromadzenia zakonne" - takie życzenia znalazły się również w tym liście.

"Składamy także serdeczne życzenia, aby te piękne święta – tak mocno wpisane w polską tożsamość i w tradycję Rzeczypospolitej, w której od wieków spotykają się i dialogują ze sobą zachodnie oraz wschodnie nurty chrześcijaństwa – łączyły nas wszystkich w poczuciu solidarnej wspólnoty rodaków" - napisał prezydent z małżonką.

"»Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli«. Oby przesłanie płynące z betlejemskiej stajenki urzeczywistniło się w całej pełni w otwierającym się 2026 roku i zaowocowało pokojem u granic naszej ojczyzny" - podkreślono.

We wtorek przypada wigilia Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, czyli według tzw. starego stylu. W tym terminie, trzynaście dni po katolikach, święta obchodzą wierni Kościoła prawosławnego i staroobrzędowcy.

Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego obchodzili do niedawna również grekokatolicy w Polsce. Od 2023 roku - decyzją hierarchów tego Kościoła - formalnie używa on w życiu liturgicznym kalendarza gregoriańskiego i Boże Narodzenie jest przez grekokatolików obchodzone już w tym samym terminie, co w Kościele katolickim.