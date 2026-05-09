Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania - zobacz, co dzieje się w organizmie

Kawa od lat budzi mieszane emocje. Dla jednych to obowiązkowy element poranka, inni podchodzą do niej z rezerwą. Również naukowcy nie są zgodni - jedne badania wskazują, że umiarkowane picie kawy może wspierać pracę serca i mózgu, inne ostrzegają przed nadmiarem kofeiny. Jak zwykle, najważniejszy wydaje się umiar.

Spore emocje budzą też dodatki do kawy. Mleko, śmietanka, przyprawy czy nawet masło mogą wpływać nie tylko na smak, ale również na właściwości napoju. Tym razem naukowcy przyjrzeli się klasycznemu połączeniu - kawie z mlekiem.

Pijesz kawę z mlekiem? Oto co dzieje się w twoim organizmie

Zespół badaczy z Uniwersytetu w Kopenhadze sprawdził, jak działa połączenie polifenoli z kawy z białkiem zawartym w mleku. W laboratorium wywołano stan zapalny w komórkach, a następnie porównano działanie samych polifenoli oraz ich połączenia z białkiem.

Efekt? Komórki, które otrzymały mieszankę polifenoli i białka, radziły sobie ze stanem zapalnym nawet dwa razy lepiej niż te potraktowane wyłącznie polifenolami.

Czym właściwie są polifenole?

Polifenole to naturalne związki obecne m.in. w owocach, warzywach, herbacie, kakao czy winie. Są znane przede wszystkim z działania antyoksydacyjnego, czyli wspierają organizm w walce z wolnymi rodnikami i procesami starzenia.

Naukowcy zauważyli, że polifenole bardzo chętnie łączą się z białkami - a takie połączenie może wzmacniać ich korzystny wpływ na zdrowie.

Nie tylko kawa z mlekiem - odkrycie może mieć szersze zastosowanie

Badanie opisane w czasopiśmie "Journal of Agricultural and Food Chemistry" odbiło się szerokim echem w świecie nauki. Prof. Marianne Nissen Lund, kierująca projektem, podkreśla, że podobne reakcje mogą zachodzić także w innych produktach - np. w smoothie z jogurtem czy daniach łączących mięso i warzywa.

Teraz badacze chcą sprawdzić, jakie proporcje składników dają najlepsze efekty i jak takie połączenia działają już nie tylko w laboratorium, ale również w organizmie człowieka.

Kawa nie tylko z mlekiem. Wypróbuj też inne dodatki

Do kawy można dodawać nie tylko mleko czy cukier. Niektóre dodatki potrafią całkowicie zmienić smak napoju, a przy okazji mogą mieć ciekawe właściwości.

Masło lub olej kokosowy

Łyżeczka masła lub oleju kokosowego sprawi, że kawa stanie się bardziej kremowa i sycąca. Takie tłuszcze dostarczają energii i są popularne m.in. w diecie ketogenicznej.

Cynamon

Szczypta cynamonu podkręca smak kawy i może wspierać utrzymanie stabilnego poziomu cukru we krwi. Ma również działanie przeciwzapalne.

Kardamon

Aromatyczny kardamon nadaje kawie orientalny charakter. Może wspomagać trawienie i poprawiać nastrój.

Kakao

Dodatek gorzkiego kakao wzbogaca smak o czekoladową nutę i dostarcza magnezu oraz przeciwutleniaczy.

Sól

Choć brzmi nietypowo, szczypta soli potrafi ograniczyć gorycz kawy i wydobyć jej naturalną słodycz.

Nie tylko cukier i mleko. Te przyprawy też warto dodać do kawy

Ekstrakt waniliowy

Kilka kropel wanilii nada kawie delikatny, słodki aromat i może działać relaksująco.

Imbir

Imbir rozgrzewa, wspiera odporność i poprawia krążenie - szczególnie dobrze sprawdza się jesienią i zimą.

Kurkuma

Kurkuma dodaje kawie intensywnego koloru i jest ceniona za swoje właściwości przeciwzapalne oraz wspierające pracę mózgu i serca.