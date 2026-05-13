W tym roku czas się zatrzyma. Takiej anomalii świat jeszcze nie widział

Weronika Papiernik
dzisiaj, 12:06
To nie scenariusz filmu science-fiction, lecz wynik najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie "Nature". Działalność człowieka zaczęła wpływać na pomiar czasu. Przesunięcie mas wody z topniejącej Grenlandii spowalnia rotację globu tak bardzo, że światowe zegary atomowe przestają nadążać za rzeczywistością. Przed nami pierwsza w dziejach ujemna sekunda przestępna.

Jak się okazuje zmiany klimatyczne zmieniają długość dnia. Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie "Nature” wykazało, że ocieplenie spowodowane działalnością człowieka opóźniło, konieczność wprowadzenia korekty znanej jako ujemna sekunda przestępna.

Zmiany klimatyczne wpływają na zegary na całym świecie

W swojej pracy geofizyk Duncan Carr Agnew z Instytutu Oceanografii im. Scrippsa połączył dekady pomiarów rotacji Ziemi z satelitarnymi danymi grawitacyjnymi, które śledzą topnienie lodu na Grenlandii i Antarktydzie. Jego obliczenia pokazują, że zgodnie z obowiązującym obecnie uniwersalnym czasem koordynowanym, prawdopodobnie trzeba będzie odjąć jedną sekundę od zegara globalnego, najprawdopodobniej około 2028 lub 2029 roku.

Od 1972 roku dodawano sekundy przestępne, aby zegary atomowe były zgodne z rzeczywistym obrotem planety. W praktyce oznaczało to dodanie dodatkowego znacznika na koniec dnia i do tej pory zdarzyło się to 27 razy, ostatnio w 2016 roku. Ujemna sekunda przestępna działałaby odwrotnie, usuwając jedną sekundę z dnia, czego nigdy nie próbowano.

Topnienie lodu i długość dnia

Analiza badacza stwierdza, że ​​niedawny gwałtowny wzrost topnienia lodu przesuwa wodę w kierunku równika i nieznacznie spowalnia rotację. Misje satelitarne, które wykrywają zmiany w polu grawitacyjnym Ziemi, wykazały już, że Grenlandia i Antarktyda tracą lód w coraz szybszym tempie, co powoduje podnoszenie się poziomu morza. Nowe badania pokazują, że ta zmiana masy jest obecnie na tyle duża, że ​​wpływa na pomiar czasu na poziomie mikrosekund.

Jedna sekunda może wydawać się niczym. Ale dla sieci komputerowych to duży problem. Globalny pomiar czasu pozwala telefonowi, bankowi, serwisom streamingowym i kontrolom ruchu lotniczego uzgodnić, kiedy coś się dzieje. Wcześniejsze sekundy przestępne powodowały już awarie w głównych witrynach internetowych i systemach linii lotniczych, gdy oprogramowanie nie było przygotowane na minutę trwającą sześćdziesiąt jeden sekund. Sekunda, która nagle znika zamiast się pojawiać, byłaby jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ bardzo mało kodu zostało kiedykolwiek przetestowane pod kątem takiego scenariusza.

Pierwsza w historii ujemna sekunda przestępna

Metrologowie, czyli naukowcy definiujący standardy czasu, już z tego powodu nie lubią sekund przestępnych. W 2022 roku międzynarodowe konsorcjum przegłosowało ich wycofanie do 2035 roku i zastąpienie rzadszymi, większymi poprawkami, być może minutą przestępną co kilka dekad. Badanie Agnewa sugeruje, że pierwsza w historii ujemna sekunda przestępna prawdopodobnie przypadnie właśnie w tym okresie przejściowym, więc organy normalizacyjne mogą wkrótce musieć podjąć decyzję, czy zmienić zasady, czy pozwolić, aby czas nieco odsunął się od położenia Słońca na niebie.

Agnew podkreśla, że ​​główną lekcją z jego badań jest to, jak potężny stał się wpływ człowieka na planetę.

