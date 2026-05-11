Zmiana czasu z zimowego na letni w 2026 roku miała miejsce w nocy z 28 na 29 marca. Przesuneliśmy wskazówki zegarów o godzinę do przodu, co oznacza, że spaliśmy jedną godzinę krócej. Choć Unia Europejska od lat debatuje nad zniesieniem tego obowiązku, oficjalne dokumenty nie pozostawiają złudzeń: obecne zasady zostają z nami co najmniej do końca 2026 roku.

Zmiana czasu na letni. Rozporządzenie jest jasne

Zasady zmiany czasu w Polsce reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Dokument ten ściśle wyznacza daty wprowadzenia i odwołania czasu letniego aż do końca 2026 roku. Polska realizuje w ten sposób unijną dyrektywę 2000/84/WE, która narzuca wszystkim państwom członkowskim wspólny harmonogram. Zgodnie z tymi przepisami, czas letni odwołamy dopiero 25 października 2026 roku. Wtedy wskazówki zegarów przesuniemy z godziny 3:00 na 2:00, wracając do czasu zimowego.

Czy to już koniec zmian czasu?

Dyskusja o likwidacji sezonowych zmian czasu trwa od lat, jednak konkretnych decyzji wciąż brakuje. Bruksela rozpoczęła ten proces już w 2018 roku, kiedy to aż 84 proc. obywateli UE opowiedziało się za rezygnacją z przestawiania zegarków. Mimo to państwa członkowskie nadal nie osiągnęły pełnego porozumienia. Obecnie sytuacja wygląda następująco. Komisja Europejska ogłosiła, że system dwukrotnej zmiany czasu obowiązuje przynajmniej do końca 2026 roku. Unijny komisarz ds. transportu, Apostolos Dzidzikostas, zapowiada nowe badania i dąży do ostatecznego zakończenia tej praktyki. Polska prezydencja w Radzie UE w 2025 roku odświeżyła temat, ale na realne efekty legislacyjne musimy jeszcze poczekać. Ma zostać wprowadzony okres przejściowy, aby państwa mogły przygotować się na zmiany pod względem technologicznym.

Choć politycy różnych ugrupowań deklarują chęć zniesienia tego obowiązku, proces hamują obawy o synchronizację rynków finansowych, transportu i lotnictwa w całej Europie.

Ostatnia zmiana czasu?

Do czasu wypracowania wspólnego stanowiska przez wszystkie kraje wspólnoty, musimy pamiętać o przestawianiu zegarków dwa razy w roku. Choć jest szansa, że ostatni raz kiedy będziemy musieli zmieniać czas na letni wypadnie w nocy z 27 na 28 marca 2027 roku i w nim już pozostaniemy na stałe.

Dlaczego zmieniamy czas?

Przesuwanie zegarów na czas letni ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego w okresie letnim. Chodzi o to, aby popołudnia były dłuższe, co ma pozytywny wpływ na aktywność społeczną i gospodarczą. Choć zmiana czasu została wprowadzona w celu oszczędzania energii, współczesne badania wskazują, że korzyści z tego rozwiązania są mniej wyraźne, zwłaszcza w dobie nowoczesnych technologii.