Dziennik Gazeta Prawana logo

Mleko a klimat: problem może tkwić głębiej, niż myśleliśmy

Patryk Rozmus
47 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Mleko a klimat: problem może tkwić głębiej, niż myśleliśmy
Mleko a klimat: problem może tkwić głębiej, niż myśleliśmy/ShutterStock
Produkcja mleka od lat znajduje się w centrum debat dotyczących wpływu rolnictwa na klimat. Najczęściej mówi się o metanie emitowanym przez krowy, jednak nowe badania wskazują, że prawdziwy koszt środowiskowy może być znacznie wyższy. Naukowcy z University of Helsinki oraz Fińskiego Instytutu Meteorologicznego pokazali, że ogromne znaczenie ma również to, co dzieje się pod powierzchnią ziemi, w glebie.

Gleba jako ukryte źródło emisji

W tradycyjnych analizach śladu węglowego mleka uwzględnia się przede wszystkim emisje związane z hodowlą bydła, produkcją paszy czy gospodarowaniem obornikiem. Znacznie rzadziej bierze się pod uwagę zmiany ilości węgla magazynowanego w glebie. Tymczasem właśnie ten czynnik może radykalnie zmieniać końcowy bilans emisji.

Badacze przeanalizowali pola należące do gospodarstwa badawczego Viikki w Finlandii, gdzie stosuje się rotację upraw traw i zbóż. Wykorzystano metodę analizy cyklu życia (LCA), pozwalającą ocenić wpływ produktu na środowisko na każdym etapie jego powstawania, od uprawy paszy aż po produkcję mleka.

Wyniki okazały się zaskakujące. Po uwzględnieniu emisji związanych z utratą węgla z gleby ślad węglowy mleka był aż o 41 procent wyższy niż w standardowych analizach pomijających ten element.

Dlaczego gleba traci węgiel?

Gleba pełni funkcję ogromnego magazynu węgla. Trawy wykorzystywane jako pasza dla bydła mogą pomagać w jego zatrzymywaniu dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy roślinność zostaje osłabiona.

Naukowcy zwrócili uwagę na zjawisko charakterystyczne dla klimatu północnego, częste zimowe cykle zamarzania i rozmarzania. Uszkadzają one trawy, ograniczając ich wzrost i zdolność do wiązania węgla w glebie. Jeszcze większe straty pojawiają się po przekształceniu użytków zielonych w pola uprawne zbóż. W takim przypadku ilość węgla uwalnianego do atmosfery może wzrosnąć niemal pięciokrotnie.

Zdaniem autorów badań zmiany klimatyczne mogą dodatkowo pogłębiać ten problem. Coraz częstsze susze, nieregularne przymrozki czy ekstremalne warunki pogodowe osłabiają zdolność gleby do magazynowania węgla.

Różne metody, różne wyniki

Badanie pokazało również, jak bardzo wynik zależy od sposobu prowadzenia obliczeń. Naukowcy porównali trzy metody szacowania zmian zawartości węgla w glebie. Najprostsza, stosowana powszechnie metoda IPCC Tier 1, znacząco zaniżała rzeczywiste emisje w porównaniu z bardziej szczegółowymi pomiarami terenowymi i modelami naukowymi. To ważny sygnał dla całego sektora rolnego. Jeśli uproszczone modele nie uwzględniają rzeczywistych procesów zachodzących w glebie, część produktów może wydawać się bardziej „ekologiczna”, niż jest w rzeczywistości.

„Gleba to żywy bank węgla”

Jak podkreśla badaczka Yajie Gao z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Helsińskiego, gleby nie można traktować jedynie jako podłoża dla roślin. „Gleba jest żywym bankiem węgla i bez uwzględnienia jej roli nie możemy uczciwie ocenić wpływu produkcji żywności na klimat”. Zdaniem naukowców przyszłość rolnictwa będzie wymagała bardziej precyzyjnego monitorowania procesów zachodzących w glebie oraz tworzenia lokalnych strategii ograniczania emisji.

Rolnictwo przyszłości będzie bardziej precyzyjne

Autorzy badań podkreślają, że nowoczesne rolnictwo powinno opierać się na danych, a nie wyłącznie na ogólnych deklaracjach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Łączenie wiedzy z zakresu gleboznawstwa, meteorologii i analiz środowiskowych może pomóc rolnikom ograniczać emisje i lepiej chronić zasoby glebowe.

Badanie pokazuje też szerszy problem: ocena wpływu żywności na klimat jest znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. To, co dzieje się pod ziemią, może mieć równie duże znaczenie jak emisje widoczne na powierzchni.

Źródło: University of Helsinki

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: glebamlekozmiany klimatycznemleczarstwo
Powiązane
Teleskop Webba odkrył piekielny świat. Ta planeta przypomina rozżarzony Merkury
Teleskop Webba odkrył piekielny świat. Ta planeta przypomina rozżarzony Merkury
Oceany mogą przyspieszać globalne ocieplenie. Niewidoczny mechanizm może nasilać zmiany klimatu
Oceany mogą przyspieszać globalne ocieplenie. Niewidoczny mechanizm może nasilać zmiany klimatu
Bakterie krok przed odpornością – odkryto ich podwójną strategię działania
Bakterie krok przed odpornością – odkryto ich podwójną strategię działania
Patryk Rozmus
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMleko a klimat: problem może tkwić głębiej, niż myśleliśmy »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Procesja z relikwiami swietego Stanislawa , Krakow
Za dwa dni wielkie katolickie święto. Komunikat Kościoła do wiernych
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Mitsubishi Grandis
Oto nowe rodzinne Mitsubishi. Oszczędna "benzyna" i duży bagażnik. Cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj