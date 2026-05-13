Skrajna prawica rośnie w siłę, Tusk powinien czuć niepokój [SONDAŻ]

Beata Zatońska
Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się w 2027 r. Co by było, gdyby odbyły się teraz. Choć Koalicja Obywatelska pozostaje liderem, to objęcie przez nią władzy po wyborach stoi pod znakiem zapytania - wynika z nowego sondażu. Opozycja może dojść do władzy.

Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera - wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Zwycięstwo Donalda Tuska nie gwarantuje jednak utrzymania władzy. Brak sukcesu mniejszych koalicjantów otwiera drogę do władzy blokowi PiS i dwóm Konfederacjom.

Rośnie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 32,5 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Na drugim miejscu plasuje się , które mogłoby liczyć na 24 proc. głosów (spadek o 0,5 pkt proc.).

Konfederacja Brauna idzie w górę

Na podium znalazłaby się również Konfederacja z wynikiem 13,1 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.). Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zanotowała skok o 2,3 pkt proc. i osiągnęła 9,1 proc. poparcia. Próg wyborczy przekroczyłaby także Lewica z wynikiem 6,8 proc., choć notuje ona spadek o 1,7 pkt proc. To ją w porównaniu z poprzednim sondażem wyprzedziła Konfederacja pod wodzą Brauna.

Te partie poniżej progu wyborczego

Poniżej progu wyborczego w tym zestawieniu znalazły się: PSL (4,1 proc.), Partia Razem (3,1 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.). 5,9 proc. ankietowanych wciąż nie wie, na kogo oddać swój głos.

Tak wyglądałby układ sił w Sejmie

Jak podaje Wirtualna Polska, gdyby w wyborach 2027 partie uzyskały takie wyniki jak w sondażu, układ sił w Sejmie wyglądałby następująco: Przekładając te wyniki na konkretną liczbę miejsc w ławach poselskich, układ sił w Sejmie prezentowałby się następująco:

  • Koalicja Obywatelska: 193 mandaty
  • Prawo i Sprawiedliwość: 138 mandatów
  • Konfederacja: 66 mandatów
  • Konfederacja Korony Polskiej G. Brauna: 39 mandatów
  • Lewica: 24 mandaty
