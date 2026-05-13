Dziennik Gazeta Prawana logo

Osamotniony Trump w Europie. Prezydent Nawrocki i PiS to ostatni bastion?

oprac. Olga Skórko
35 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Prezydent USA Donald Trump zaprosił prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu
Osamotniony Trump w Europie. Prezydent Nawrocki i PiS to ostatni bastion?/ShutterStock
Po porażce Viktora Orbána na Węgrzech, Donald Trump stracił swojego najwierniejszego sojusznika w Europie. Jak podaje Radio ZET, oczy amerykańskiego polityka zwrócone są teraz na Polskę, gdzie Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydent Karol Nawrocki budują z nim silne relacje. Podczas gdy liderzy we Włoszech czy Francji dystansują się od polityki Waszyngtonu, polska prawica upatruje w Trumpie szansę na odzyskanie wpływów.

Donald Trump nie ma już oddanego sojusznika na czele żadnego europejskiego rządu. Po wyborczej porażce Viktora Orbána na Węgrzech, prezydent USA został w Europie sam. Inni liderzy prawicy, jak premier Włoch Giorgia Meloni czy francuska liderka Marine Le Pen, coraz częściej mówią "nie" amerykańskim żądaniom.

Jak podaje Radio ZET, relacje ochłodziły się szczególnie po ataku USA na Iran. Meloni i Le Pen odrzuciły wezwania Trumpa o pomoc wojskową. Politolog Adam Traczyk zauważa, że włoska premier unika służalczości wobec Waszyngtonu, co odróżnia ją od polityków w Polsce.

Polska prawica szuka patrona

W tym krajobrazie Polska jawi się jako wyjątek. Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do walki o powrót do władzy w przyszłym roku i widzi w Trumpie swojego patrona. Jednak politolodzy ostrzegają: "efekt Trumpa", który kiedyś napędzał populizm w Europie, przestał działać.

Mimo to, PiS ignoruje kontrowersyjne wypowiedzi Trumpa o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy czy jego bliską współpracę z Izraelem. Adam Traczyk wyjaśnia, że podczas gdy europejska prawica stawia na suwerenność własnego kontynentu, PiS wciąż szuka oparcia u lidera USA.

Prezydent Nawrocki z długiem wdzięczności

W najkorzystniejszej sytuacji znajduje się Karol Nawrocki. Wspierany przez PiS prezydent niedawno wygrał wybory i czuje silną więź z Donaldem Trumpem. Amerykański polityk poparł go tuż przed głosowaniem, co Nawrocki teraz spłaca lojalnością.

Eksperci wytykają jednak prezydentowi milczenie w kluczowych sprawach. Dr Karol Szulc z Uniwersytetu Wrocławskiego przypomina na łamach Radio ZET, że gdy Trump obrażał polskich żołnierzy za brak pomocy w Afganistanie, prezydent Nawrocki nie zareagował.

"Ponosimy największą odpowiedzialność za obronę przed Rosją". Mocne słowa Nawrockiego w Bukareszcie
"Ponosimy największą odpowiedzialność za obronę przed Rosją". Mocne słowa Nawrockiego w Bukareszcie

Pęknięcia wewnątrz PiS

Choć oficjalna linia partii jest pro-trumpowska, wewnątrz PiS narasta opór. Poseł Marcin Ociepa otwarcie skrytykował politykę międzynarodową Trumpa. Nieoficjalnie wielu polityków prawicy uważa, że kontrowersje wokół Amerykanina bardziej im szkodzą, niż pomagają. Boją się jednak mówić o tym pod nazwiskiem.

Co dalej z relacjami Polska-USA?

Obecnie Trump nie może liczyć na wsparcie premiera Donalda Tuska ani ministra Radosława Sikorskiego. Choć relacje między państwami pozostają poprawne, Trump wie, że dopiero powrót PiS do władzy da mu w Europie stabilnego i "służalczego" przyjaciela.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Radio ZET
Tematy: PiSDonald TrumpKarol Nawrocki
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOsamotniony Trump w Europie. Prezydent Nawrocki i PiS to ostatni bastion? »
Zobacz
|
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Camilla Lackberg w Empiku
Nowa książka królowej skandynawskich kryminałów. To powrót do znanej sagi
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Adam Budak, Mocak
Kolejny dyrektor MOCAK-u odwołany. 79 zarzutów po zaledwie dziewięciu miesiącach
termometr upał pogoda
Kiedy w końcu będzie ciepło? Synoptycy podali datę pogodowej rewolucji
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj