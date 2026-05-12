"Ponosimy największą odpowiedzialność za obronę przed Rosją". Mocne słowa Nawrockiego w Bukareszcie

Karol Nawrocki z wizytą w Rumunii

Prezydent RP, który składa trzydniową wizytę w Rumunii we wtorek w Bukareszcie spotkał się z prezydentem Nicusorem Danem.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Nawrocki przekazał, że tematem rozmów były kwestie bezpieczeństwa, współpraca przemysłów obronnych obu państw, w tym np. budowa regionalnych łańcuchów dostaw, współpraca gospodarcza, czy wsparcie Mołdawii w obszarze militarnym i instytucjonalnym w wysiłkach do wstąpienia do UE.

Nawrocki zaznaczył, że z punktu widzenia Polski formatami, które dają możliwość :głośnego postawienia stanowiska” państw wschodniej flanki NATO na agendzie międzynarodowej Sojuszu Północnoatlantyckiego są: pod względem gospodarczym - Inicjatywa Trójmorza, a pod względem militarnym - Bukareszteńska Dziewiątka (B9), której szczyt odbędzie się w środę.

Nawrocki: Polska i Rumunia ponoszą największy ciężar odpowiedzialności za obronę Europy

Z tego powodu - jak ocenił - Polska i Rumunia ponoszą „największy ciężar odpowiedzialności za obronę Europy przed Rosją”. Zarówno Polska na północy, jak i Rumunia na południu są twierdzami na wschodniej flance NATO. Dziś Warszawa i Bukareszt należą do najważniejszych centrów odpowiedzialności strategicznej NATO na wschodniej flance - podkreślił Nawrocki.

Jak zaznaczył, z prezydentem z Danem rozmawiali także na temat Polaków na Bukowinie, polskich żołnierzy w Rumunii oraz rumuńskich żołnierzy w Polsce oraz na temat relacji transatlantyckich obu krajów.

Prezydent Rumunii przekazał, że na spotkaniu poruszono także kwestię wojny w Ukrainie, sytuacji na Bliskim Wschodzie, wymiany doświadczeń obu krajów na Morzu Czarnym oraz Bałtyku czy ogólnego rozszerzania się Unii Europejskiej. Obaj prezydenci podkreślili również, że Polska i Rumunia są dla siebie strategicznymi partnerami.