Rosja testuje nową broń. Putin potwierdza: Rakieta ma zasięg 35 tys. km

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 20:50
Russia conducts test launch of Sarmat Intercontinental ballistic missile (ICBM)
Rosja przeprowadziła test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Sarmat/PAP/EPA
Rosyjska armia przeprowadziła we wtorek skuteczne odpalenie nowego pocisku balistycznego Sarmat – poinformowała agencja AFP, powołując się na oświadczenie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Pod koniec tego roku Sarmat rozpocznie dyżury bojowe – powiedział Putin, komentując test pocisku balistycznego. Według niego, rakieta (znana pod nazwą Szatan II) ma mieć zasięg nawet 35 tys. km i może poruszać się nie tylko po trajektorii balistycznej, ale także suborbitalnej.

Rosyjski przywódca przypomniał także, że od końca 2025 roku w służbie znajduje się także system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik, który również ma mieć możliwość przenoszenia głowic jądrowych. Dwa pociski tego typu zostały użyte do ataków na Ukrainę w 2024 i 2026 r.

USA uprzedzone o próbie nowego pocisku

Komentując w rozmowie z dziennikarzami przeprowadzenie testu rakiety Sarmat, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że USA i inne kraje zostały uprzedzone o próbie nowego pocisku.

Obecnie nie obowiązują już porozumienia dotyczące ograniczenia i redukcji zbrojeń nuklearnych pomiędzy USA i Rosją w związku wygaśnięciem traktatu Nowy Start, podpisanego z USA w 2010 roku; obowiązywał od 2011 przez 10 lat, a następnie przedłużono jego działanie o kolejne pięć. Porozumienie przestało obowiązywać 5 lutego 2026 r.

Źródło PAP
