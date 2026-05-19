Trump wstrzymał atak na Iran. "Poproszono mnie"

"mir Kataru, Tamim ibn Hamad al Thani, następca tronu Arabii Saudyjskiej, Mohammed ibn Salman al Saud, oraz prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Mohammed ibn Zajid al Nahajjan, zwrócili się do mnie z prośbą o wstrzymanie planowanego na jutro ataku militarnego na Islamską Republikę Iranu, ponieważ obecnie trwają poważne negocjacje i, ich zdaniem, jako Wielkich Przywódców i Sojuszników, zostanie zawarte porozumienie, które będzie w pełni akceptowalne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także dla wszystkich krajów Bliskiego Wschodu i nie tylko" - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Trump: USA były gotowe do wielkiej akcji

Jak dodał, polecił dowódcom sił USA, by na prośbę "wielkich przywódców i sojuszników" wstrzymały się z atakiem, ale też by były gotowe do przeprowadzenia "pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku na Iran w każdej chwili, w przypadku braku akceptowalnego porozumienia".

Trump o zbliżającym się zawarciu umowy

Podczas późniejszej rozmowy z dziennikarzami Trump powiedział, że wstrzyma się z atakiem na "małą chwilkę", choć dodał, że ma nadzieję, że "na zawsze" jeśli dojdzie do porozumienia. Dodał, że sojusznicy prosili go o wstrzymanie się z atakami na 2-3 dni. "Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i kilka innych państw poprosiły mnie, czy moglibyśmy odłożyć to na dwa, trzy dni, krótko, ponieważ uważają, że są bardzo blisko zawarcia umowy, a jeśli uda nam się to zrobić, bez broni jądrowej w rękach Iranu i oni jeśli będą zadowoleni, to my prawdopodobnie też będziemy zadowoleni" - powiedział. "Poinformowaliśmy Izrael, poinformowaliśmy inne kraje Bliskiego Wschodu, które współpracowały z nami. To bardzo pozytywny rozwój sytuacji, ale zobaczymy, czy przyniesie to jakieś rezultaty" - dodał.

Trump podkreślił, że jakiekolwiek wypracowane porozumienie ma zapewnić, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.

Jeszcze w niedzielę prezydent ostrzegał Iran, że „zegar tyka” i że jeśli nie zgodzi się na zawarcie porozumienia odpowiednio szybko, „nic z niego nie zostanie”. Nie zapowiadał jednak, że uderzenie ma nastąpić we wtorek. Według portalu Axios Trump miał we wtorek odbyć naradę z czołowymi doradcami, by omówić opcje militarne.

Prezydent wcześniej wielokrotnie groził niszczycielskimi atakami na infrastrukturę energetyczną i mosty Iranu, które miałyby stanowić „śmierć całej cywilizacji”. W niedzielę do tych ataków zachęcał go jeden z jego kluczowych sojuszników politycznych, senator Lindsey Graham.

Irańskie media podały w poniedziałek, że USA „wykazały pewną elastyczność” w negocjacjach i że Iran przesłał swoją odpowiedź na wcześniejszą krytykę propozycji pokojowej Teheranu.

Ponadto agencja Tasnim podała, że USA zgodziły się wstrzymać sankcje na eksport irańskiej ropy naftowej na czas prowadzonych przez te państwa negocjacji, choć anonimowy urzędnik Białego Domu zaprzeczył tym doniesieniom. Z kolei według anonimowego urzędnika cytowanego przez agencję Reutera Waszyngton zezwolił też Iranowi na kontynuowanie w ograniczonym zakresie cywilnego programu atomowego.