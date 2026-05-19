Chiny: Putin może pożałować ataku na Ukrainę

Beata Zatońska
dzisiaj, 09:21
Donald Trump z wizytą w Chinach
Jednym z tematów podczas rozmów przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa podczas spotkania w Pekinie była sytuacja na świecie. Jak wynika z doniesień, Xi Jinping stwierdził, że Władimir Putin może pożałować ataku na Ukrainę - przekazał w poniedziałek dziennik "Financial Times". Tu trzeba wspomnieć, że Putin został zaproszony do złożenia wizyty w Chinach.

Jak podaje "FT", rozmowy chińskiego przywódcy z poprzednim prezydentem USA Joe Bidenem były oceniane jako "szczere i otwarte", ale dotychczas Xi nie posuwał się tak daleko w ocenie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dziennik przypomniał, że Putin rozpętał wojnę w 2022 r. trzy tygodnie po podróży do Chin, podczas której on i Xi ogłosili dwustronne partnerstwo "bez ograniczeń".

Ameryka zawierzona Bogu. Trump czytał Biblię wirtualnie, bo był na polu golfowym

Trump namawia Chiny do walki z MTK

Podczas wizyty w Pekinie w zeszłym tygodniu Trump zasugerował, że USA, Chiny i Rosja powinny wspólnie działać przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu (MTK). Według źródła "FT" ocenił, że interesy Moskwy, Pekinu i Waszyngtonu są w tej kwestii zbieżne. Administracja Trumpa wcześniej zarzucała Trybunałowi upolitycznienie, nadużywanie władzy, lekceważenie suwerenności narodowej USA oraz nadużywanie uprawnień sądowych. Niektórzy przedstawiciele władz w Waszyngtonie określili go mianem "narzędzia w walce prawnej przeciwko Ameryce".

Prezydent Trump ogłasza sukces. Amerykanie zlikwidowali "najbardziej aktywnego islamskiego terrorystę"

Administracja Donalda Trumpa nałożyła sankcje finansowe i wizowe wobec sędziów i prokuratorów MTK po wydaniu przez haski trybunał nakazów aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i byłego izraelskiego ministra obrony Joawa Galanta podejrzanych o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości w związku z konfliktem zbrojnym w Strefie Gazy.

Nakaz aresztowania Putina

W 2023 r. MTK wydał nakaz aresztowania Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Prokuratura MTK oskarża ich o zbrodnie wojenne polegające na bezprawnym wywożeniu dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaUSAChiny
