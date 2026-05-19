Niezwykłe odkrycie w Układzie Słonecznym. Naukowcy tłumaczą fenomen "skoku hydraulicznego" na Wenus

Gigantyczna fala w chmurach Wenus

Wenus od lat fascynuje badaczy. Jej powierzchnię trwale ukrywa gruba warstwa chmur, co utrudnia bezpośrednią obserwację. Jednak japońska sonda Akatsuki, krążąca wokół planety, zarejestrowała w 2016 roku zjawisko, które przez lata pozostawało zagadką. Naukowcy zaobserwowali wówczas potężną falę, która utrzymywała się w atmosferze przez kilka dni. Jej struktura rozciągała się na imponującą długość około 3 700 mil (blisko 6 000 kilometrów).

Czym jest "skok hydrauliczny"?

Nowe analizy zespołu z Uniwersytetu Tokijskiego przynoszą przełomowe wyjaśnienie. Badacze wskazują na zjawisko znane w fizyce płynów jako hydraulic jump (skok hydrauliczny). Turbulencje w niższych warstwach chmur generują silny prąd wznoszący. Ten prąd gwałtownie przebija się ku górze, wynosząc opary kwasu siarkowego do wyższych poziomów atmosfery. Ruch ten łączy rozległe procesy poziome z potężnym pionowym zaburzeniem, tworząc widowiskową falę.

Wenus: Planeta ekstremów

Atmosfera Wenus działa zupełnie inaczej niż ziemska. Składa się ona głównie z dwutlenku węgla, co generuje ekstremalny efekt cieplarniany i sprawia, że temperatura na powierzchni planety jest zabójcza dla znanego nam życia. Kluczowym zjawiskiem jest tu superrotacja. Atmosfera Wenus okrąża planetę aż 60 razy szybciej niż sama planeta wykonuje obrót wokół własnej osi. Wewnątrz tego gazowego oceanu znajdują się trzy wyraźne warstwy chmur, zbudowane z toksycznego kwasu siarkowego. Odkrycie "skoku hydraulicznego" pokazuje, jak dynamiczne i nieprzewidywalne są procesy zachodzące w tym gęstym, gorącym środowisku.