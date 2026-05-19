Akcja ratunkowa na jeziorze. Trwają poszukiwania młodego mężczyzny, to tegoroczny maturzysta

Beata Zatońska
dzisiaj, 10:14
4 mężczyzn wypadło z roweru wodnego
Poważny wypadek na jeziorze. Rano we wtorek czterech młodych mężczyzn, którzy pływali rowerem wodnym, wpadło do wody. Stało się to na jeziorze Juksty, nieopodal miejscowości Śniadowo w woj. warmińsko-mazurskim. Trwają poszukiwania jednego z nich.

Dwóm z mężczyzn udało się dopłynąć do brzegu. Jeden złapał się rowerka wodnego i został podjęty podczas akcji ratowniczej przez strażaków - relacjonował w rozmowie z polsatnews.pl asp.szt. Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Mężczyźni mają od 18 do 19 lat.

Poszukiwania w jeziorze z użyciem sonaru

Niestety wciąż nie udało się odnaleźć czwartego z młodych mężczyzn. Trwa akcja poszukiwawcza, w której biorą udział strażacy i policjanci. W działaniach wykorzystywany jest sonar. "Ze wstępnych informacji wiadomo, że żaden z mężczyzn nie miał założonego kapoka" - powiadomił przedstawiciel policji.

Służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały o 6:45. Początkowo informowano o dwóch osobach, które wpadły do jeziora Juksty w miejscowości Śniadowo koło Mrągowa na Mazurach. Na miejscu okazało się, że chodzi o czterech młodych mężczyzn w wieku około 18-20 lat.

