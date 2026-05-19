Mastalerek punktuje Kaczyńskiego. "Zrobił najlepszy prezent Tuskowi"

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 09:33
Były szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek twierdzi, że Jarosław Kaczyński popełnił fatalny błąd, wskazując Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. "Dał mu najlepszy prezent. Donald Tusk nie będzie się musiał rozliczać ze swoich rządów" - tłumaczył w Radiu ZET.

Mastalerek skrytykował działania Kaczyńskiego

Marcin Mastalerek w Radiu ZET omawiał sytuację na prawicy i nadchodzące wybory parlamentarne. Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy dość mocno skrytykował decyzję Jarosława Kaczyńskiego o nominowaniu Przemysława Czarnka na stanowisko kandydata na premiera.

Kaczyński każe posłom PiS bronić Ziobry? Nieoficjalne informacje. "Nawet Trump to widzi"

Prezes Kaczyński zrobił najlepszy prezent Donaldowi Tuskowi i dzięki prezesowi Kaczyńskiemu Donald Tusk w 2027 roku nie będzie się musiał rozliczać ze swoich rządów, tylko będzie straszył Czarnkiem i Braunem - ocenił Mastalerek.

Według polityka Przemysław Czarnek to "najbardziej niepopularny minister w dawnym rządzie Mateusza Morawieckiego".

Jego milutka twarzyczka dostarcza mediom tak dużo kontentu, że niemożliwe jest rozliczanie rządu Donalda Tuska - ocenił.

Mastalerka o wyborach parlamentarnych

Zdaniem Marcina Mastalerka skupianie nadchodzącej kampanii parlamentarnej wokół konkretnych osób jest błędem. Uważa on, że nominacja Przemysława Czarnka nie wynika z głębszej strategii, lecz jest efektem wewnętrznych tarć partyjnych w Prawie i Sprawiedliwości oraz próby zażegnania tamtejszych konfliktów. Mastalerk zwrócił przy tym uwagę, że Jarosław Kaczyński potrafi wykazać się wyczuciem politycznym, co udowodnił niedawnym postawieniem na Karola Nawrockiego.

A kandydatura ministra Czarnka jest zaprzeczeniem kandydatury wówczas doktora Nawrockiego na obywatelskiego kandydata - wyjaśniał.

Mastalerek zaznaczył, że kluczem do sukcesu opozycji jest zdobycie ponad 35-procentowego poparcia. Jego zdaniem osiągnięcie takiego rezultatu przy obecnej taktyce i z Przemysławem Czarnkiem jako liderem jest niemal niemożliwe. Zasugerował również, że Jarosław Kaczyński powinien powtórzyć manewr z 2015 roku - usunąć się w cień i oddać pierwszeństwo na froncie walki politycznej innym.

