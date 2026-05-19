Dziennik Gazeta Prawana logo

Psychiatrzy biją na alarm: Trump jest niezdolny do rządzenia

Beata Zatońska
Beata Zatońska
29 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Trump
Stan zdrowia Donalda Trumpa budzi niepokój/PAP/EPA
Grupa autorytetów w dziedzinie psychiatrii wydała oświadczenie, z którego wynika, że prezydent USA jest niezdolny do rządzenia i stanowi zagrożenie dla świata. Eksperci apelują o rozważenie zastosowania 25. poprawki do konstytucji USA, w której mowa o zasadach przejęcia władzy przez wiceprezydenta po usunięciu głowy państwa z urzędu

W opublikowanym na łamach "British Medical Journal" oświadczeniu trzydziestu psychiatrów, psychoanalityków i lekarzy napisało, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest psychicznie niezdolny do pełnienia swojej funkcji.

Na te groźne objaw u Donalda Trumpa wskazują lekarze

Lekarze wskazują na "obiektywnie obserwowalne oznaki poważnego zagrożenia zdrowotnego", takie jak pogarszające się funkcje poznawcze, upośledzona kontrola impulsów, epizody dezorientacji oraz myślenie wielkościowe graniczące z urojeniami. W oświadczeniu pojawiają się też opisy sytuacji, w których Trump miał gubić wątek podczas wystąpień, mylić nazwiska lub w krótkim czasie sam sobie zaprzeczać. Autorzy zwracają również uwagę na impulsywne wypowiedzi, w tym drastyczne groźby formułowane w kontekście konfliktów międzynarodowych. Lekarze opisują także wątpliwości dotyczące zdrowia fizycznego, wskazując m.in. na krążące zdjęcia siniaków na dłoniach oraz doniesienia o chwiejnym chodzie.

"Megalomańskie urojenia Donalda Trumpa"

W oświadczeniu pada również sformułowanie o "megalomańskich i urojeniowych przekonaniach". Jako jeden z przykładów przywołano obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję, przedstawiający Trumpa jako Jezusa. Donald Trump przedstawiał się też jako np. król Nowego Jorku.

Tak źle jeszcze nie było. Donald Trump nurkuje na dno w sondażach
Tak źle jeszcze nie było. Donald Trump nurkuje na dno w sondażach

Zasada Goldwatera

Autorzy oświadczenia przypominają o zasadzie Goldwatera, według której diagnozowanie na odległość bez osobistego badania uznaje się w psychiatrii za nieetyczne, dlatego przestrzegają przed stawianiem konkretnych rozpoznań. Jednocześnie podkreślają, że brak diagnozy nie oznacza pełnego zdrowia i wskazują na potrzebę "pilnego badania klinicznego". Takie badanie zapowiedziano - Donald Trump ma zostać zbadany w Narodowym Centrum Medycznym Wojskowym im. Waltera Reeda pod koniec maja.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: prezydentDonald TrumpUSArząd
Powiązane
Co oznacza: Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje
Co oznacza przysłowie: "Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje"
Trump
Tak źle jeszcze nie było. Donald Trump nurkuje na dno w sondażach
planeta Wenus
Niezwykłe odkrycie w Układzie Słonecznym. Naukowcy tłumaczą fenomen "skoku hydraulicznego" na Wenus
Angela Merkel traci cierpliwość. "Żałuję, że Europa..."
Angela Merkel traci cierpliwość. "Żałuję, że Europa..."
Sylwester z Dwójk? 2025 w Katowicach
Viki Gabor ujawniła, jak głosowała. Padły mocne słowa
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPsychiatrzy biją na alarm: Trump jest niezdolny do rządzenia »
Zobacz
|
Stanisław Bareja
Cytat dnia. Stanisław Bareja. "Inteligent to człowiek, którego..."
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Toyota Yaris Cross przód japońskiego SUV-a
Najtańszy SUV znika w ciemno i spala 2,73 l/100 km. Nowa cena jest hitem
Policja kontroluje kierowcę
Oto nowy egzamin na prawo jazdy 2026. Zdasz? 8 na 10 to wynik pozytywny
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj