Psychiatrzy biją na alarm: Trump jest niezdolny do rządzenia

W opublikowanym na łamach "British Medical Journal" oświadczeniu trzydziestu psychiatrów, psychoanalityków i lekarzy napisało, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest psychicznie niezdolny do pełnienia swojej funkcji.

Na te groźne objaw u Donalda Trumpa wskazują lekarze

Lekarze wskazują na "obiektywnie obserwowalne oznaki poważnego zagrożenia zdrowotnego", takie jak pogarszające się funkcje poznawcze, upośledzona kontrola impulsów, epizody dezorientacji oraz myślenie wielkościowe graniczące z urojeniami. W oświadczeniu pojawiają się też opisy sytuacji, w których Trump miał gubić wątek podczas wystąpień, mylić nazwiska lub w krótkim czasie sam sobie zaprzeczać. Autorzy zwracają również uwagę na impulsywne wypowiedzi, w tym drastyczne groźby formułowane w kontekście konfliktów międzynarodowych. Lekarze opisują także wątpliwości dotyczące zdrowia fizycznego, wskazując m.in. na krążące zdjęcia siniaków na dłoniach oraz doniesienia o chwiejnym chodzie.

"Megalomańskie urojenia Donalda Trumpa"

W oświadczeniu pada również sformułowanie o "megalomańskich i urojeniowych przekonaniach". Jako jeden z przykładów przywołano obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję, przedstawiający Trumpa jako Jezusa. Donald Trump przedstawiał się też jako np. król Nowego Jorku.

Zasada Goldwatera

Autorzy oświadczenia przypominają o zasadzie Goldwatera, według której diagnozowanie na odległość bez osobistego badania uznaje się w psychiatrii za nieetyczne, dlatego przestrzegają przed stawianiem konkretnych rozpoznań. Jednocześnie podkreślają, że brak diagnozy nie oznacza pełnego zdrowia i wskazują na potrzebę "pilnego badania klinicznego". Takie badanie zapowiedziano - Donald Trump ma zostać zbadany w Narodowym Centrum Medycznym Wojskowym im. Waltera Reeda pod koniec maja.