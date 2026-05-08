Tusk po podpisaniu umowy ws. SAFE. "W Moskwie mają gorsze humory"

Beata Zatońska
8 maja 2026, 15:37
Donald Tusk zabrał głos po podpisaniu przez Polskę SAFE
Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd znajdzie sposoby - mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawą o SAFE - by z funduszy europejskich mogły w dużo większym stopniu korzystać polskie służby, w tym straż graniczna, straż pożarna, policja czy obrona cywilna. Jak podkreślił, Polska będzie teraz silniejsza i bardziej bezpieczna.

Ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze ds. budżetu oraz obronności podpisali w piątek w Warszawie umowę dot. programu SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro na obronność w postaci niskooprocentowanych pożyczek.

Umowa ws. SAFE podpisana. Będą projekty na 44 mld euro - "czeka nas bogaty maj"
Tusk: gigantyczna kwota z SAFE na bezpieczeństwo Polski

Tusk podczas wystąpienia po podpisaniu umowy ocenił, że to "moment przełomowy w historii Polski i Unii Europejskiej”. "Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, w tym szczególnym miejscu na ziemi, o 180 mld zł" - powiedział. "To jest gigantyczna kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy, polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym, w nasze możliwości technologiczne" - zaznaczył szef rządu.

Umowa SAFE dla Polski. Tak reaguje Pałac Prezydencki
Tusk: sojusznikiem Polski jest największe mocarstwo świata

"Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wszyscy wiemy w jakim czasie i miejscu żyjemy. Chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu" - zaznaczył premier.  Tusk wskazał jednocześnie, że Polska jest częścią największego sojuszu militarnego i sojusznikiem Polski jest "największe mocarstwo świata", ale na lojalność może liczyć w sytuacji, gdy sama jest w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Premier Tusk o nastrojach w Moskwie po podpisaniu przez Polskę SAFE

W swoim wystąpieniu premier zaznaczył, że "Polska dzisiaj realnie rządzi w Europie, jeśli chodzi o potrzebne zmiany". "Chcę bardzo mocno podkreślić, że wszystko, co robimy, w tym program SAFE, służy idei jaką jest silna Polska w silnej Europie. Polska ze zdecydowanym, działającym, rozstrzygającym różne kwestie rządem" - powiedział Tusk. "Nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak my tutaj dzisiaj mamy świetne humory, to w Moskwie mają dużo gorsze nastroje i humory. Polska będzie dzięki temu wydarzeniu państwem silniejszym (...). To także dzień, który pokazuje, że cała Europa wyciągnęła lekcję z historii" - mówił dalej.

Donald Tusk o wecie prezydenta ws. SAFE

Premier Donald Tusk podczas przemówienia nawiązał też do prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej program SAFE. "Powiem szczerze, nadal nie rozumiem jak można było w tym samym czasie promować ZondaCrypto i równocześnie blokować 180 mld zł dla polskiej armii i firm zbrojeniowych. Jestem przekonany, że ci, którzy w konsekwencji weta nie będą bezpośrednio korzystać z tego funduszu, myślę o strażakach, kolei i tak znajdziemy sposoby, żeby z pieniędzy europejskich mogła korzystać w dużo większym stopniu straż graniczna, straż pożarna, policja, obrona cywilna" - podkreślił szef rządu.

Źródło PAP
