Zmarła córka Mariusza Węgłowskiego. Miała 24 lata

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 12:38
Zmarła córka Mariusza Węgłowskiego. Miała 24 lata
Córka Mariusza Węgłowskiego nie żyje. Nikola miała zaledwie 24-letnia. Informację o jej śmierci przekazała w nekrologu rodzina. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kobierzycach na Dolnym Śląsku.

Zmarła córka Mariusza Węgłowskiego

Nikola Węgłowska nie żyje. Córka znanego aktora zmarła w wieku 24 lat. Informację o jej śmierci przekazała również agencja aktorska Studio ABM, z którą związana była dziewczyna.

Czym zajmowała się Nikola Węgłowska?

Córka Mariusza Węgłowskiego również próbowała swoich sił w aktorstwie, ale jak wynika z informacji zamieszczonych przez Studio ABM zrezygnowała z tej ścieżki kariery.

Nie żyje polski aktor i kulturysta. To napisał tuż przed śmiercią

Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły do nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka - czytamy w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Pogrzeb córki Mariusza Węgłowskiego. Gdzie się odbył?

Nikola interesowała się sportem. Grała w piłkę ręczną w klubie KPR Kobierzyce. Kochała też śpiew, taniec oraz muzykę. Choć nie poszła w ślady swojego ojca, miała epizod w jednym z odcinków programu "Dlaczego ja?". Nikol Węgłowska zmarła 28 kwietnia br. Jej pogrzeb odbył się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach.

Kim jest Mariusz Węgłowski?

Mariusz Węgłowski to aktor znany głównie z seriali Polsatu. Można go było zobaczyć w takich produkcjach jak "Policjantki i policjanci", "Święty" czy "Świat według Kiepskich". Wziął udział również w programie "Taniec z Gwiazdami".

