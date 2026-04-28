Nie żyje Marek Lipiński. Dziennikarz był mężem Marii Szabłowskiej

dzisiaj, 17:05
Nie żyje Marek Lipiński. Dziennikarz był mężem Marii Szabłowskiej
Smutna wiadomość obiegła media we wtorek po południu. Marek Lipiński był znanym dziennikarzem i radiowcem a prywatnie mężem Marii Szabłowskiej. Z Polskim Radiem był związany przez ponad pięć dekad.

Nie żyje Marek Lipiński

Marek Lipiński nie żyje. Dziennikarz i radiowiec miał 84 lata. Informację o jego śmierci przekazali przedstawiciele Polskiego Radia.

W wieku 84 lat zmarł redaktor Marek Lipiński - przez całe życie zawodowe związany z Polskim Radiem, prywatnie mąż Marii Szabłowskiej. Pani Marii Szabłowskiej w imieniu Programu 1 składamy najszczersze kondolencje - napisano w mediach społecznościowych.

Prywatnie był mężem Marii Szabłowskiej

Marek Lipiński prywatnie był mężem znanej dziennikarki radiowej i telewizyjnej, czyli Marii Szabłowskiej. Byli razem przez ponad 40 lat. Ślub wzięli w 2011 roku.

Kim był Marek Lipiński?

W trakcie swojej zawodowej kariery Marek Lipiński był dyrektorem I programu Polskiego Radia a także członkiem Zarządu Polskiego Radia.

Od 1998 roku przez sześć lat pełnił funkcję dyrektora Informacyjnej Agencji Prasowej. Marek Lipiński był również wykładowcą w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.

