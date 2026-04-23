Tragiczny wypadek na Śląsku. Nie żyje poseł Łukasz Litewka

wczoraj, 16:37
Poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku samochodowym/PAP
23 kwietnia w tragicznym wypadku zginął poseł Łukasz Litewka. Polityk znany ze swojej działalności społecznej, jechał rowerem, gdy doszło do zderzenia z samochodem. Zginął na miejscu. Informację tę potwierdzili jego koledzy i koleżanki z Lewicy.

Do tragedii z udziałem posła doszło w czwartek w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie). Łukasz Litewka jechał rowerem. Wjechał w niego kierowca samochodu osobowego, który miał zasłabnąć.

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację. Podał powód
Kierowca auta był trzeźwy

O wypadku poinformowała w mediach społecznościowych śląska policja. "Kierowca auta był trzeźwy, na razie nie wiadomo, kto był sprawcą wypadku (kierowca auta czy rowerzysta), na miejscu trwają czynności" - potwierdził w rozmowie z Onetem zespół prasowy śląskiej policji.

Poruszające słowa i kondolencje po śmierci Łukasza Litewki

"W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza" - poinformował przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

"Jestem niezwykle poruszona, wręcz wstrząśnięta tą tragedią. Łukasz miał serce na dłoni, przyciągał dobro, pomagał ludziom i zwierzętom. Życie jest cholernie, cholernie niesprawiedliwe… Zrobimy wszystko, żeby dziedzictwo Łukasza było kontynuowane i nadal będziemy walczyć o sprawy, o które on walczył. Łukaszu, nie zapomnimy Cię nigdy!" - napisała szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasza Litewki. Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie" - napisano na profilu Lewicy w mediach społecznościowych.

Powiązane
Zbigniew Ziobro
Tam może pojechać Ziobro. Nowy kierunek po zmianie władzy na Węgrzech
Sztuczna inteligencja ma własne upodobania? Naukowcy odkryli zaskakujący przypadek
Sztuczna inteligencja ma własne upodobania? Naukowcy odkryli zaskakujący przypadek
Policjant kontroluje samochód stan techniczny auta i światła
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid
Toyota Corolla ostro tanieje. Silnik 5. generacji hitem, Polacy kupują w ciemno
Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn w szóstym odcinku serialu "Madison"
Kultowy twórca nie zawiódł. Finałowy odcinek serialu uznany najlepszym
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Stack,Of,Books,On,Colorful,Background
QUIZ. Język polski. Poziom maturalny. Ostatnie pytanie to małe wyzwanie
