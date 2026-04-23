Tragiczny wypadek na Śląsku. Nie żyje poseł Łukasz Litewka

Do tragedii z udziałem posła doszło w czwartek w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie). Łukasz Litewka jechał rowerem. Wjechał w niego kierowca samochodu osobowego, który miał zasłabnąć.

Kierowca auta był trzeźwy

O wypadku poinformowała w mediach społecznościowych śląska policja. "Kierowca auta był trzeźwy, na razie nie wiadomo, kto był sprawcą wypadku (kierowca auta czy rowerzysta), na miejscu trwają czynności" - potwierdził w rozmowie z Onetem zespół prasowy śląskiej policji.

Poruszające słowa i kondolencje po śmierci Łukasza Litewki

"W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza" - poinformował przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

"Jestem niezwykle poruszona, wręcz wstrząśnięta tą tragedią. Łukasz miał serce na dłoni, przyciągał dobro, pomagał ludziom i zwierzętom. Życie jest cholernie, cholernie niesprawiedliwe… Zrobimy wszystko, żeby dziedzictwo Łukasza było kontynuowane i nadal będziemy walczyć o sprawy, o które on walczył. Łukaszu, nie zapomnimy Cię nigdy!" - napisała szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Łukaszu, będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo"

"Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasza Litewki. Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie" - napisano na profilu Lewicy w mediach społecznościowych.