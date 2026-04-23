Szef BBN Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację. Podał powód

Złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu - Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - przekazał w czwartek Sławomir Cenckiewicz. Jak dodał, decyzja zapadła "wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska".

"Wobec łamiących prawo działań rządzących"

Jak przekazał Rafał Leśkiewicz, Sławomir Cenckiewicz wygrał 15 kwietnia br. sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczącą przywrócenia dostępu do informacji niejawnych, odebranego bezprawnie przez służby Donalda Tuska. "Wobec łamiących prawo działań rządzących, którzy nie szanują prawomocnych wyroków sądów, bezpodstawnie odbierają profesorowi Sławomirowi Cenckiewiczowi prawo dostępu do informacji niejawnych paraliżując w ten sposób funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Sławomir Cenckiewicz złożył na ręce Prezydenta RP Karola Nawrockiego rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - napisał Rafał Leśkiewicz.

Gen. Andrzej Kowalski pełniącym obowiązki szefa BBN

Rezygnacja została przyjęta z dniem 23 kwietnia. Pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa Biura. Mojemu następcy (...) i wszystkim moim współpracownikom z BBN, udzielam poparcia, dziękuję i życzę powodzenia" - napisał Cenckiewicz.